V živo: Slabo kaže, da bo Atletico zmagal za tri gole

V noči na torek se odloča o udeležencih osmine finala klubskega svetovnega prvenstva v skupinah B in A. Jan Oblak mora z Atleticom premagati Botafogo vsaj za tri gole razlike, če ne bo Seattle presenetil evropskega prvaka PSG. Tekmi se igrata ob 21.00. Ob polčasu je 0:0 na prvi tekmi, in 1:0 za PSG na drugi. Zadel je Khvicha Kvaratskhelia. Al Ahly z Nejcem Gradišarjem mora prepričljivo ugnati Porto, obenem pa upati, da se dvoboj med Interjem iz Miamija in Palmeirasom ne konča brez zmagovalca. Tekmi sta n sporedu ob 3.00.

Dogajanje se je začelo v skupini B, v kateri sta tekmi zadnjega kroga skupinskega dela na sporedu ob 21. uri. Jan Oblak se z Atleticom meri z brazilskim velikanom Botafogom, ki je v drugem krogu presenetil PSG (1:0) in s tem Madridčanom močno otežil pot do preboja med 16 najboljših. Simeonejeva četa bi morala, če bo PSG upravičil vlogo favorita proti Seattlu, nujno odpraviti Botafogo z vsaj tremi zadetki razlike. Le tako bi lahko v trikotniku treh ekip s šestimi točkami (PSG, Atletico in Botafogo) zaradi boljše razlike v zadetkih prehitela Botafogo. Atleticu bi se lahko tako uvodni polom proti Parižanom (0:4) še kako maščeval.

Nejc Gradišar se bo v noči na torek pomeril s Portom. Foto: Guliverimage Napeto bi lahko bilo tudi v skupini A, v kateri imata najboljše možnosti za napredovanje Inter Miami in brazilski Palmeiras. Če bosta na medsebojnem srečanju remizirala, bosta preostalima tekmecema v skupini, to sta Porto in Al Ahly, že zaprla vrata napredovanja.

Klub iz Kaira, pri katerem se dokazuje tudi slovenski napadalec Nejc Gradišar, ima tako še možnosti za preboj med najboljših 16, a ni več odvisen le od sebe. Potrebuje izdatno zmago nad portugalskim velikanom, s katero bi si izboljšal razliko v zadetkih, obenem pa se dvoboj med Interjem in Palmeirasom ne sme končati brez zmagovalca.

Klubsko SP, tretji krog:

Ponedeljek, 23. junij:

Lestvice: