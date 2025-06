Schweinsteiger na Majorki uživa s skrivnostno svetlolasko

Zdi se, da je zakon Bastiana Schweinsteigerja in Ane Ivanović dokončno razpadel, nogometnega zvezdnika so namreč ujeli v družbi novega dekleta.

Sredi aprila je odjeknila novica, da se razhajata nekdanji nemški nogometaš Bastian Schweinsteiger in nekdanja srbska teniška igralka Ana Ivanović. Domnevne ločitve vse do zdaj nista javno komentirala, v tabloidih pa se vrstijo ugibanja o razlogih za razpad njunega skoraj devetletnega zakona.

Nekaj časa so kot razlog omenjali atraktivno nemško TV-voditeljico Esther Sedlaczek, zdaj pa je nemški tabloid Bild objavil fotografije Schweinsteigerja v družbi neznane svetlolaske. Skupaj so ju ta teden ujeli na balearskem otoku Majorka, kjer sta imela Schweinsteiger in Ana Ivanović družinsko počitniško domovanje.

Na nekaterih fotografijah se Schweinsteiger in svetlolaska držita za roke, ujeli pa so ju tudi med izmenjevanjem nežnosti na plaži. Bild še navaja besede neimenovanega vira, da naj ne bi šlo le za kratkotrajno afero, ampak za resno zvezo in da ni videti možnosti, da bi se Schweinsteiger in Ivanović pobotala.

