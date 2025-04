Potem ko je včeraj zaokrožila novica, da je devet let trajajočega zakona med nekdanjo teniško igralko Ano Ivanović in nekdanjim nogometašem Bastianom Schweinsteiger konec, je vse več govoric tudi o razlogu za prekinitev zveze. Nemški tabloidi omenjajo nemško televizijsko voditeljico Ester Sedlaček, s katero Schweinsteiger sodeluje že od leta 2022, ko sta skupaj vodila oddajo, posvečeno svetovnemu nogometnemu prvenstvu v Katarju.

Nekdanji nemški nogometaš Bastian Schweinsteiger in televizijska voditeljica Ester Sedlaček naj bi po poročanju Nove.rs vse več časa preživljala skupaj. Njuno sodelovanje za nemško televizijo ARD se je začelo leta 2022, v času mundiala v Katarju, in se je nadaljevalo med lanskim evropskim prvenstvom, pogosto pa se skupaj pojavljata tudi na tekmah nemške bundeslige in lige prvakov.

Njuna kemija je tako očitna, da je nemški Der Spiegel celo zapisal, da "televizorjem grozi pregrevanje", kadar sta skupaj v kadru.

Po poročanju Nove.rs se je nekdanja teniška igralka Ana Ivanović s tremi otroki – sedemletnim Lukom, štiriletnim Leonom in enoletnim Teom – medtem že preselila v Beograd, v stanovanje v bližini njenih staršev.

Par Ivanović - Schweinsteiger naj bi se razšel že pred dvema mesecema, v zakonu, ki je bil vsaj na družbenih omrežjih prototip zakonske idile, pa sta bila devet let. Nemški mediji poročajo, da se par že dogovarja glede razdelitve premoženja.

Voditeljica Ester Sedlaček je sicer poročena z nemškim poslovnežem, s katerim imata sina in hčer, konec marca pa je na Instagramu objavila fotografijo z nosečniškim trebuščkom. Zanimivo je, da na svojem Instragram profilu nima niti ene fotografije s svojim partnerjem, ima pa več fotografij s Schweinsteigerjem.