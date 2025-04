Nemški medij Bunte je na svoji spletni strani zapisal, da se par nepričakovano ločuje. Po njihovih informacijah, ki sicer še niso uradne, naj bi se par domnevno razšel pred dvema mesecema, s tem pa naj bi bilo konec tudi njunega devetletnega zakona.

Ana Ivanović in Bastian Schweinsteiger sta poročena že devet let. Foto: Guliverimage

Medtem ko je Bastian Schweinsteiger, nekdanji zvezdnik Bayerna, zaradi službe trenutno veliko na poti in večinoma živi v Münchnu, naj bi bila njegova žena s tremi sinovi Luko, Leonom in Teom v Beogradu, kjer naj bi živela v stanovanju, ki je blizu njenih staršev.

Ana Ivanovič je svojo teniško kariero končala leta 2016 in je v svoji karieri dosegla kar nekaj odmevnih uspehov. Še najbolj izstopa zmaga na OP Francije, ko je prestižno lovoriko osvojila leta 2008. Tistega leta je bila tudi prva igralka sveta. Na prvem mestu lestvice WTA je bila 12 tednov, skupno pa je osvojila 15 turnirjev.

Ana Ivanović je leta 2008 zmagala na OP Francije. Foto: Guliverimage/Getty Images Kaj je Ana Ivanović pred devetimi leti sporočila svojim navijačem?

"Imam pomembno novico, ki sem jo želela deliti z vami. Nikjer drugje nisem želela objaviti te informacije, ker menim, da jo morate vi prvi izvedeti. Odločila sem se, da se umaknem iz profesionalnega tenisa. To je bila težka odločitev, vendar je tudi veliko razlogov za veselje. Tenis igram od petega leta, od takrat, ko sem na televiziji videla Moniko Seleš. Starši so me vseskozi podpirali. Nekoč sem bila tudi prva igralka sveta. Leta 2008 sem bila prva na svetu, zmagala sem na 15 turnirjih serije WTA. Trikrat sem igrala v finalu na turnirjih za grand slam, v pokalu Fed in odigrala veliko nepozabnih dvobojev. Mislim, da je to zelo dobro za dekle iz Srbije, vendar ker ne morem več igrati na najvišji ravni, je čas, da se umaknem," je v svoji izjavi povedala Ana Ivanović.