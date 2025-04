Bastian Schweinsteiger in Ana Ivanović, za katera zlasti srbski mediji pišejo, da sta na pragu ločitve, se soočata s pomembnimi odločitvami – in očitno sta eno že sprejela. Prodajata svojo hišo na Majorki.

Vedela sta, kaj se lahko zgodi – majhni otroci, dve službi, potovanja po svetu, piše nemški medij Gala o slavnem nemško-srbskem zakonskem paru. "Moraš biti transparenten ter deliti svoja stališča in pričakovanja s partnerjem, si zaupati. Sicer se lahko hitro izgubita," je pred dvema letoma v intervjuju za Gala o svojem zakonu s 40-letnim Bastianom Schweinsteigerjem povedala 37-letna Ana Ivanović.

Popoln par, ki je menda v resni krizi

"A takrat si nihče ne bi mislil, da bi lahko imela nekdanji profesionalni nogometaš in zdajšnji televizijski komentator ter nekdanja teniška igralka z lastno kozmetično linijo nekega dne resne težave v razmerju. Tako popolna, tako zaljubljena – popoln par!"

Zdaj pa se zdi, da sta Bastian in Ana resnično v krizi. Skoraj devet let po sanjski poroki v Benetkah sta po besedah ​​prijateljev zašla v slepo ulico, piše Gala.

Sosedi na Majorki jih že nekaj časa niso videli skupaj

"Že nekaj časa jih nismo videli vseh skupaj," pravijo ljudje iz soseske v Son Vidi. Tam, v prestižni četrti Palme na Majorki, je družina v zadnjih letih kupila dve sosednji vili in ju spremenila v svoj dom. Zdaj želita po informacijah Gale eno od dveh hiš prodati.

Zveza med Ano in Bastianom se je začela leta 2014, nekaj mesecev po svetovnem nogometnem prvenstvu v Braziliji. Prvi zmenek sta imela v New Yorku. Ana in Bastian sta se poročila julija 2016 v Benetkah. V zakonu so se jima rodili trije sinovi – Luka, Leon in Theo. Foto: Guliverimage

Ana in Bastian sta dosegla točko, ko morata začrtati pot za prihodnost. Nenazadnje je najstarejši sin Luka, star sedem let, šoloobvezen, kar pomeni, da so dnevi fleksibilnega potovanja mimo.

Ana se na Majorki počuti kot doma

Ana se na Majorki počuti kot doma z Luko in mlajšima sinovoma, štiriletnim Leonom in enoletnim Theom, ter rada redno obiskuje svojo družino v Beogradu, kjer ima stanovanje. V zameno mama Dragana in oče Miroslav Ivanović pogosto prideta na Majorko, varujeta vnuke in živita v hiši, ki je zdaj naprodaj.

Bastian pa se verjetno seli v Avstrijo, k svoji novozgrajeni koči. Pravila na Tirolskem so stroga. Nepremičnina se mora uporabljati kot stalno prebivališče. Že leta 2023 je župan Westendorfa René Schwaiger poudaril: "Za Schweinsteigerja veljajo isti zakoni kot za vse preostale." Zakaj pa ne? Navsezadnje ima enake težave kot številni drugi, še piše Gala.