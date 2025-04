Presenetljiva odločitev Ane Ivanović po propadu zakona z nekdanjim nogometašem

Nemški mediji v zadnjih dneh intenzivno poročajo o zasebnem življenju nekdanje teniške zvezdnice Ane Ivanović in njenega moža, nekdanjega nogometaša Bastiana Schweinsteigerja. Sprva so se pojavile informacije, da se je Ana z njunimi tremi sinovi – sedemletnim Lukom, štiriletnim Leonom in enoletnim Theom – preselila v Beograd, blizu svojih staršev, kar je sprožilo ugibanja, da se morda vrača v domovino, vendar je realnost očitno drugačna.

Po poročanju srbskega športnega portala sport.alo.rs je oseba, ki je blizu Aninemu bratu, razkrila, da ostaja v Nemčiji.

Foto: Guliverimage "Ana se nima namena vrniti v Srbijo, niti se preseliti iz Nemčije. Otroci tam hodijo v šolo in njihova življenja so popolnoma prilagojena nemškemu sistemu. Vse, kar se trenutno dogaja, vpliva na družino, a to uspešno skrivajo in redko delijo podrobnosti na družbenih omrežjih. Ana je močno navezana na München in ni dvoma, da bo tam ostala," je povedal vir.

Kljub na zunaj popolni podobi zakona nekdanjih športnih zvezdnikov se pojavljajo različna ugibanja o morebitni krizi, vse več pa je tudi govoric o nemški TV-voditeljici Ester Sedlaček, ki naj bi bila glavni razlog za razpad devetletnega zakona. "Nihče ni pričakoval, da bi se lahko njuno idilično razmerje končalo, a zdaj ločitev ni več izključena. Zakaj sta se njuna odnosa ohladila, še ni jasno, a v javnost prihajajo drobci njunega zasebnega življenja, ki so trenutno glavna tema pogovorov v družini," je dodal neimenovani sogovornik.

Ivanovićeva in Schweinsteiger za zdaj ostajata brez uradnih izjav, a medijska pozornost okoli njunega zasebnega življenja ne pojenja. Nekdanja teniška igralka se je v teh dneh zatekla k stari ljubezni, tenisu – vsaj tako je razbrati iz objav na njenih družbenih omrežjih.

