Podjetnik Dan Lenard o tožbi bivše žene: Zadeva bo zagotovo dobila svoj epilog

Priznani slovenski oblikovalec luksuznih plovil Dan Lenard se je s sporočilom na družbenem omrežju odzval na nedavno poročanje medijev o njegovem zagovarjanju na sodišču glede tožbe, ki jo je proti njemu vložila njegova nekdanja žena . "Zadeva bo zagotovo dobila svoj epilog – in ko bodo znana vsa dejstva in podrobnosti, si bo lahko vsak posameznik ustvaril lastno, informirano mnenje," je zapisal.

Da se je na enem od italijanskih sodišč v ponedeljek zagovarjal priznani slovenski oblikovalec luksuznih plovil, je poročal portal TrevisoToday. Tožbo proti njemu je vložila njegova nekdanja žena, ki ga obtožuje zalezovanja, neizvrševanja sodnega naloga in neplačevanja preživnine ter trdi, da naj bi ji po ločitvi grozil in ji pošiljal žaljiva sporočila, v času zakona pa bil do nje tudi nasilen. Da gre za Dana Lenarda, ki po vsem svetu velja za enega najbolj cenjenih oblikovalcev, je nato poročal Dnevnik.

Sodni spor z nekdanjo ženo

Slovenski poslovnež se je na navedbe medijev in tožbo svoje nekdanje žene odzval z obsežnim sporočilom na družbenem omrežju Facebook. Poudaril je, da zgodbe zaradi zaščite svojih otrok in zdajšnje žene osebno ni želel izpostavljati medijem. "Najmlajši sin (oba preostala otroka sta odrasla), ki na svojo izrecno željo – in odkar so se začeli sodni pritiski bivše soproge nanj in name – živi izključno z menoj, je danes žal vsakodnevno izpostavljen – v šoli, pri dejavnostih in v svojem družbenem okolju. Ne izključujem možnosti, da je bila prav to namera njegove matere oz. bivše soproge in tožeče stranke, ki je najmlajšega sina skupaj z njegovim bratom in sestro popolnoma zanemarila," je pojasnil.

V nadaljevanju zapisa je opozoril, da so se v dosedanjih objavah medijev pojavile pomembne netočnosti, ki jih ne namerava razčiščevati z medijskimi pritiski, a zaupa, da bodo slovenski mediji ta primer spremljali odgovorno ter o njem poročali natančno in nepristransko. "Ker je zadeva zdaj javna, sem za vse informacije povsem na voljo," je izpostavil.

Njegova nekdanja žena je proti njemu od leta 2017 sprožila dva sodna postopka, ki sta se, kot pravi Lenard, končala s pravnomočno odločitvijo v njegovo korist: "V obeh primerih sem izrecno zahteval izključitev medijev in se tudi po zaključenih postopkih vzdržal objavljanja podrobnosti ali dokumentacije – izključno zaradi zaščite otrok. Izjemo sem naredil le takrat, ko je šlo neposredno za njihovo dobrobit."

"Tudi tokrat ohranjam mir in popolno zaupanje v italijanski pravosodni sistem. Ob tem je jasno, da se bodo objave v italijanskih medijih nadaljevale z vsakim novim sodnim narokom, saj se je postopek šele začel, še zdaleč ni zaključen in bo torej trajal še kar nekaj časa. Italijanski mediji primer že aktivno spremljajo," je še zapisal in tudi slovenske medije pozval, da zadevo spremljajo neposredno in s tem pripomorejo k preprečevanju nadaljnjih netočnosti.

"Zadeva bo zagotovo dobila svoj epilog – in ko bodo znana vsa dejstva in podrobnosti, si bo lahko vsak posameznik ustvaril lastno, informirano mnenje," je zaključil 57-letnik.

Preberite tudi: