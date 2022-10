Oče znane pevke zaročen z dekletom, mlajšim od njegove hčerke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Country glasbenik Billy Ray Cyrus je na Instagramu objavil serijo fotografij s svojim dekletom, avstralsko glasbenico Firerose, in z njimi namignil, da je zaročen. Firerose namreč na prstancu leve roke razkazuje diamantni prstan.

Kdaj sta se 61-letni glasbenik in skoraj 40 let mlajša glasbenica začela videvati, ni povsem jasno, sta pa že lani skupaj sodelovala pri skladbi New Day.

Billy Ray Cyrus s hčerko Miley in ženo Tish leta 2019 Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Cyrus se je sicer aprila letos ločil od žene Tish, s katero je bil poročen 29 let in ima z njo pet otrok, med njimi popzvezdnico Miley Cyrus. Ta očetove zaroke z dekletom, ki je mlajše od nje, še ni komentirala.

