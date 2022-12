Kate Winslet: To je bilo najekstremnejše snemanje v moji karieri

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 20. uri premierno ogledali romantično dramo Gora med nama (The Mountain Between Us), v kateri bosta v glavni vlogi nastopila Idris Elba in Kate Winslet. V enem od intervjujev je Kate Winslet priznala, da je bilo to snemanje zanjo ena najekstremnejših preizkušenj v karieri.

V romantični drami Gora med nama (The Mountain Between Us) se morata po usodni letalski nesreči preživela neznanca (Kate Winslet, Idris Elba) spopasti z nehvaležnimi ovirami zasneženih gora. Ko ugotovita, da pomoči ne bo, se odpravita na več sto kilometrov dolgo pot čez neokrnjeno divjino, ki oba postavlja pred preizkušnje, hkrati pa med njima zaneti nepričakovano privlačnost.

"Snemanje tega filma je bila zame najbolj ekstremna in fizično zahtevna preizkušnja v karieri. Vsak dan smo leteli s helikopterjem in pristajali na najstrmejših zasneženih pobočjih. Že sama pot na snemanje je bila včasih zastrašujoča, po drugi strani pa tudi paša za oči," je priznala Kate Winslet.

Kate Winslet in Idris Elba Foto: IMDb Režiser Hany Abu-Assad je poudaril, da je bistvenega pomena v tem filmu zgodba preživetja, saj je želel realistično prikazati, kaj bi on storil v tovrstnem položaju. "Šli smo v gore, kjer je bilo izjemno mrzlo, na takšne višine, kjer človek težko diha, saj ni veliko kisika v zraku," je dodal režiser.

"Tek po snegu oziroma gaženje po njem, saj je bil debel vsaj 1,5 metra, in občutek nevednosti, kaj se bo zgodilo, ko boš stopil korak naprej, sta bila res velik izziv," je povedala igralka. Tudi režiser se je strinjal, da so zaradi razmer vsi zelo trpeli. Poudaril je, da je lahko samo na tak način ustvaril tako kulten film.

"Res ni bilo zabavno, da so me vlačili skozi sneg in da sem morala pasti skozi led, ampak priznati moram, da na snemanju vseeno nikoli nisem čutila, da sem v nevarnosti. Tam je bilo namreč vedno veliko ljudi, ki so dogajanje pozorno spremljali," je priznala zvezdnica in dodala:

"Tam smo vsi pazili in skrbeli drug za drugega. Igralci nismo bili deležni posebne obravnave v ogrevanih šotorih, ampak prav vsi smo želeli preživeti, zato smo z ekipo držali skupaj in razvili izjemno prijateljstvo."

