Planetova premiera meseca je uspešnica režiserja Guya Ritchieja Gospodje

Konec tedna na Planetu bodo tudi tokrat popestrile filmske uspešnice. V soboto ob 20. uri si boste lahko ogledali romantično dramo Gora med nama (The Mountain Between Us), v kateri v glavni vlogi blestita Idris Elba in Kate Winslet. V nedeljo ob 20. uri pa vas na Planetu čaka akcijska kriminalka z vrhunsko zasedbo pod taktirko Guya Ritchieja Gospodje (The Gentlemen). Film se lahko pohvali z oceno 7,8 na spletni strani IMDb.

Sobotni večer na Planetu prinaša romantično dramo Gora med nama (The Mountain Between Us), v kateri se morata po usodni letalski nesreči preživela neznanca (Kate Winslet, Idris Elba) spopasti z nehvaležnimi ovirami zasneženih gora.

Ko ugotovita, da pomoči ne bo, se odpravita na več sto kilometrov dolgo pot skozi neokrnjeno divjino, ki oba postavlja pred preizkušnje, hkrati pa med njima zaneti nepričakovano privlačnost.

Ob 22. uri bo sledila biografska drama Bitka med spoloma (Battle of the Sexes). V ozadju seksualne revolucije in vzpona ženskih gibanj so leta 1973 tekmo med takrat najboljšo teniško igralko na svetu Billie Jean King (Emma Stone) ter nekdanjim wimbledonskim prvakom in serijskim falotom Bobbyjem Riggsom (Steve Carell) poimenovali kar bitka med spoloma, teniški obračun pa si je na televizijskih zaslonih ogledalo 90 milijonov ljudi.

Ko se je rivalstvo med Kingovo in Riggsom zaostrovalo, sta ob teniškem igrišču oba bojevala tudi osebne bitke. Zelo zadržana Billie Jean se je bojevala za enakopravnost in se poskušala sprijazniti s svojo spolno usmerjenostjo, Bobby pa se je kot samooklicani medijski zvezdnik boril z odvisnostjo od iger na srečo in reševal zakon z ženo Priscillo. Oba skupaj sta poskrbela za spektakel, ki je močno odmeval tudi zunaj teniškega igrišča in vročo debato preselil tudi v spalnice.

V nedeljo pa nas na Planetu čaka premiera meseca z akcijsko kriminalko režiserja Guya Ritchieja Gospodje (The Gentlemen). Film se lahko pohvali z zvezdniško zasedbo na čelu z Matthewem McConaugheyjem, Colinom Farrellom, Hughom Grantom in drugimi.

Foto: promocijsko gradivo

Film govori o ameriškem izseljencu Mickeyju Pearsonu, ki je v Londonu ustvaril visoko donosen imperij marihuane, nekega dne pa se po mestu razširijo govorice, da želi prodati celoten posel in se upokojiti. Njegovi konkurenti ne sedijo križem rok ter sprožijo niz spletk, podkupovanj in izsiljevanj v upanju, da bi se dokopali do dobička in del posla še pravočasno ukradli iz njegovih rok.

Za odličen zaključek tedna bo poskrbel drugi del huronsko zabavnega akcijskega filma Deadpool z Ryanom Reynoldsom Deadpool 2, ki bo na sporedu ob 22.20.

Film govori o Wadu (Ryan Reynolds), nekdanjem operativcu posebnih enot in plačanem morilcu, ki je bil testni zajček za neodobrene poskuse, zaradi katerih ima neverjetne sposobnosti celjenja, a tudi iznakaženo podobo. Tokrat se vrača, da bi zaustavil supervojaka Cabla (Josh Brolin) na njegovem ubijalskem pohodu.

V soboto ob 20. uri si boste lahko ogledali romantično dramo Gora med nama (The Mountain Between Us), v nedeljo ob 20. uri pa vas na Planetu čaka akcijska kriminalka Gospodje (The Gentlemen).

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.