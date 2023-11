Godler: Challe Salle mi je dal najboljšega! #video

Kristjan Crnica - Kikifly, ki bo v nocojšnjem Milijonarju na vroči stol sedel za dober namen, je nase najbolj opozoril z nastopom v hrvaškem šovu talentov, kjer je navdušil tudi v velikem finalu, v zadnjem času pa ga vse bolj spoznava tudi slovensko občinstvo. Glasbenik je povedal, da pripravlja tudi svoj prvi glasbeni album.

V oddaji, ki bo na sporedu nocoj, je voditelja Jureta Godlerja najbolj zanimalo, kako je glasbenik prišel do svojega umetniškega imena Kikifly. "Od kje ljudje tako 'kul' vzdevke dobivate? Jaz sem prosil, da mi dajo en 'kul' vzdevek zame in edini, ki je bil dober, mi ga je dal Challe Salle, ki je rekel Jurex. Še zdaj to uporabljam," se je pošalil voditelj in dodal, da se sam ne more spomniti zares dobrega vzdevka zase.

"Jaz se tudi sam ne bi zares spomnil, če sem iskren. To je v bistvu izumila moja menedžerka, ko smo se vozili na Hrvaško na koncert. In meni je bilo v bistvu zelo všeč, ker me ljudje načeloma poznajo kot Kikija. Kličejo me Kiki. Potem je hotela združiti angleško besedo "dragonfly" (kačji pastir, pevec ga ima vtetoviranega na prsih, op. p.) v moje umetniško ime in tako je nastal Kikifly. Več v zgornjem videu.

Kristjan Crnica - Kikifly bo tokrat zbiral denar za šolo Lila, ki deluje po načelih vzgoje za življenje. Kako uspešen je bil, preverite v nocojšnji oddaji.

Kviz Milijonar je na sporedu vsak petek ob 20. uri na Planetu. Satirična oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem pa bo odslej na sporedu že ob 21.20. Ne zamudite!

