Challe Salle je Godlerju predlagal nov vzdevek #video

Po kratkem premoru se nocoj ob 19.45 na Planet vrača kviz Milijonar, ki ga vodi Jure Godler. Prva oddaja v novem letu bo dobrodelna, na vroči stol pa bosta tokrat sedla raper Challe Salle in pevka Irena Yebuah Tiran. V oddaji ne bo manjkalo zabavnih pogovorov, med katerimi bo voditelj dobil tudi nov vzdevek.

Nocoj bosta svoje znanje za dober namen preizkušala raper Challe Salle, ki bo dobitek namenil Varstveno delovnemu centru Vrhnika, in pevka Irena Yebuah Tiran, ki bo denar zbirala za Varno hišo Novo mesto.

Prvi bo na vroči stol sedel avtor najbolj predvajane slovenske skladbe na spletni strani Youtube z naslovom Lagano, kjer ima že skoraj osem milijonov ogledov. Challe Salle in Jure Godler sta se v oddaji zapletla tudi v pogovor glede raperjevega umetniškega imena in voditelj je izrazil željo, da bi tudi sam rad imel vzdevek, ampak mu primernega do zdaj še ni uspelo najti. Challe Salle mu je pri tem hitro priskočil na pomoč. Kaj mu je predlagal, pa si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

Dobrodelni Milijonar je na sporedu NOCOJ ob 19.45 na Planetu. Ob 20.45 pa ne zamudite prvega dela nove serije Kruto mesto.

