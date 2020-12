Na vroči stol bo tokrat sedel tudi Challe Salle

Posebne dobrodelne epizode Milijonarja z znanimi obrazi so zaznamovale že božični teden, ko je voditelj Jure Godler v studiu gostil pevca Sebastiana, ki je društvu Humanitarček prislužil 300 evrov, televizijskega voditelja Davida Urankarja, ki je za projekt Botrstvo zbral 2500 evrov, pevko Nuško Drašček, ki je društvu Humanitarček podarila tisoč evrov, glasbenika Mikija Vlahoviča, ki je za društvo Sonček zbral 300 evrov, in pevko Evo Boto, ki je za Društvo proti mučenju živali Koroške zbrala 300 evrov.

Še posebno je navdušil nekdanji smučar Jure Košir, ki je pravilno odgovoril na kar 12 od 15 vprašanj in Ustanovi za pomoč otroku z rakom prislužil 7500 evrov.

Milijonar bo spet na sporedu že v ponedeljek

Kviz Milijonar se na Planet vrača v ponedeljek, 4. januarja, ko se bosta ob 19.45 v novi dobrodelni oddaji na vroči stol usedla Challe Salle in Irena Yebuah Tiran.

Čeprav v posebnih dobrodelnih oddajah praviloma vlada bolj sproščeno vzdušje, pa voditelj Jure Godler meni, da imajo znani obrazi pravzaprav še težjo nalogo kot širši javnosti neznani ljudje, saj nihče ne želi razočarati dobrodelnega društva, za katero igra.

"No, to seveda ni razlog, da se zaradi tega ne bi mogli vseeno zabavati," dodaja in meni, da si vsi sodelujoči zaslužijo pohvalo: "Vsi so se odrezali naravnost odlično, pa tudi v igro so se spustili z veliko mero odgovornosti, ker je šlo za dobrodelne namene. Neizmerno sem jim hvaležen, da so v edicijo VIP Milijonarja prinesli ogromno dobre volje in predvsem smeha ter sproščenosti. Na tem področju je leto 2020 za seboj pustilo sušo."

Kviz Milijonar bo od 4. januarja dalje na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Že jutri pa vas na Planetu čaka silvestrovanje v družbi starih znancev.

