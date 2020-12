Skok v novo leto na Planetu

V ponedeljek, 28. decembra, bo ob 20. uri na Planetu pustolovski film Percy Jackson in olimpijci – kradljivec strele (Percy Jackson and the Lightning Thief), v katerem 12-letni Percy nekega dne odkrije, da je potomec starogrških bogov. Toda božanstva na Olimpu niso zadovoljna, saj je nekdo ukradel Zevsovo strelo, glavni osumljenec pa je nič hudega sluteči Percy. Da bi odkril, kdo stoji za tatvino, preprečil vojno med bogovi in našel pogrešano mamo, se Percy z zvestima prijateljema poda na nepozabno avanturo, polno nevarnosti in doživetij. Igrajo Logan Lehrman, Uma Thurman, Pierce Brosnan, Rosario Dawson in drugi.

Percy Jackson in olimpijci - kradljivec strele

V torek, 29. decembra, bo ob 20. uri na Planetu še nadaljevanje Percy Jackson: Morje pošasti (Percy Jackson: Sea of Monsters), v katerem naslovno vlogo prav tako igra Logan Lehrman, igrajo pa še Stanley Tucci, Sean Bean, Nathan Fillion in Alexandra Daddario. Po tem, ko je najstnik Percy odkril, da se po njegovih žilah pretaka kri grškega boga morja Pozejdona, se v šoli za polbogove vestno uči uporabljati svoje nadnaravne moči. Toda ko zlobne sile ogrozijo njegov novi dom, se mora skupaj z zvestimi prijatelji podati na nevarno in nepozabno avanturo. V iskanju bajeslovne zlate rune morajo prijatelji prečkati prostrane morske širjave in se spopasti z najbolj strašnimi pošastmi, ki kraljujejo v zloveščem Bermudskem trikotniku.

To je vojna!

V sredo, 30. decembra, bo ob 20. uri na Planetu komična akcija To je vojna! (This is War), v kateri se dva nevarna ameriška agenta (Tom Hardy in Chris Pine) zaljubita v isto lepotico (Reese Witherspoon), kar postavi njuno prijateljstvo na kocko. Čeprav sprva skleneta, da bosta v ljubezenski tekmi spoštovala prijateljska pravila nevmešavanja, ljubosumje zmaga nad razumom. Z uporabo dolgoletnega vohunskega znanja in najnovejše tehnologije poskušata drug drugemu uničiti zmenke, kar povzroči nenadzorovane, zabavne in velikokrat zelo boleče ljubezenske težave.

Silvestrski večer se bo na Planetu ob 20. uri začel s kultno komično akcijo Resnične laži (True Lies) z Arnoldom Schwarzeneggerjem in Jamie Lee Curtis, ki je bil nominiran tudi za oskarja. Ob 22.35 sledi pustolovščina z Jennifer Lawrence Igre lakote: Arena smrti (The Hunger Games), za ponočnjake pa bo zatem poskrbel še en kultni film, triler Igra (The Game) režiserja Davida Fincherja, v katerem igrajo Michael Douglas, Deborah Kara Unger in Sean Penn. Film ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,8.

Resnične laži

Prvi večer leta 2021 bomo na Planetu začeli s filmsko premiero, ob 18.30 bo na sporedu prisrčna animirana pustolovščina Bikec Ferdinand (Ferdinand), ki je bila nominirana za oskarja. Film je sinhroniziran v slovenščino, govori pa o dogodivščini ljubečega bikca, ki ga posvojita prijazen kmet in njegova hčerka. Ferdinandovo idilično življenje pa se obrne na glavo, ko je po nesrečni prigodi zamenjan in prikazan kot krvoločna zver ter odpeljan na zadnji kraj na svetu, kjer bi si želel biti – v kamp za urjenje bikov. Ferdinand je odločen, da mu bo nekako uspelo pobegniti nazaj domov. Med svojim podvigom prijazni bikec spozna veliko novih prijateljev ter s svojo drugačnostjo in dobrosrčnostjo spremeni življenja vseh.

Bikec Ferdinand

Prav tako v petek, 1. 1. , ob 20.20 sledi še akcijska komedija Kitajski horoskop (Chinese Zodiac) z Jackiejem Chanom, ob 22.25 pa odlični triler Paula Greengrassa Zelena cona (Green Zone), v katerem igrajo Matt Damon, Greg Kinnear in Brendan Gleeson. Ob 00.25 bo na Planetu še akcijski film Neverjetni Hulk (Incredible Hulk) z Edwardom Nortonom, Liv Tyler in Williamom Hurtom.

Teden zaokroža komična drama Skrivnostno življenje Walterja Mittyja (The Secret Life of Walter Mitty), ki bo na Planetu v soboto, 2. januarja, ob 20. uri. Gre za navdihujočo zgodbo o sanjaču Walterju (Ben Stiller), ki v življenju ni doživel veliko zanimivega, toda življenje se mu obrne na glavo, ko mora za naslovnico zadnjega tiskanega izvoda priznane revije najti izgubljeni negativ pustolovskega fotografa Seana. Med iskanjem sledi mora Walter pozabiti na svoje strahove in romantične fantazije ter sprejeti avanturo popotovanja okrog sveta.

Skrivnostno življenje Walterja Mittyja

V nedeljo, 3. januarja, bo ob 20. uri na sporedu kultna kriminalka režiserja Johna Wooja Brez obraza (Face/Off) z Johnom Travolto in Nicolasom Cageem. Akcijski film je bil nominiran tudi za oskarja in ima na spletni strani IMDb oceno 7,2.

