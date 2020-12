Novo leto začnite z Bikcem Ferdinandom

Prvi večer leta 2021 bomo na Planetu začeli s filmsko premiero, ob 18.30 bo na sporedu prisrčna animirana pustolovščina Bikec Ferdinand (Ferdinand), ki je bila nominirana za oskarja in za dva zlata globusa (v kategoriji najboljšega animiranega filma in najboljše pesmi).

Film se osredotoči na dogodivščino ljubečega bikca, ki ga posvojita prijazen kmet in njegova hčerkica Nina. Ferdinandovo idilično življenje pa se obrne na glavo, ko je po nesrečni prigodi zamenjan in prikazan kot krvoločna zver ter odpeljan na zadnji kraj na svetu, kjer bi si želel biti – v kamp za urjenje bikov. Ferdinand je odločen, da mu bo nekako uspelo pobegniti nazaj domov. Med svojim podvigom prijazni bikec spozna veliko novih prijateljev in s svojo drugačnostjo in dobrosrčnostjo spremeni življenja vseh. Vendar pa se mora dobrodušni velikan spopasti še z oviro, veliko večjo od pobega. V najbolj vznemirljivem trenutku filma se mora Ferdinand v nabito polni areni soočiti z matadorjem El Primerom. Tu se naš srčni junak hrabro zavzame zase in za svojo miroljubno naravo ter navdihne vse okoli sebe.

Film je sinhroniziran v slovenščino, glasove pa so prispevali Domen Valič, Lucija Grm, Jernej Kuntner, Helena Berden, Lija Pečnikar, Martin Jelovšek, Žiga Paradžik, Matevž Müller, Primož Vrhovec, Rok Kunaver in Štefan Kušar.

Bikec Ferdinand bo na Planetu v petek, 1. januarja, ob 18.30.

Filmski večer se bo 1. januarja ob 20.20 nadaljeval še z akcijsko komedijo Kitajski horoskop (Chinese Zodiac) z Jackiejem Chanom, ob 22.25 pa sledi odlični triler Paula Greengrassa Zelena cona (Green Zone), v katerem igrajo Matt Damon, Greg Kinnear in Brendan Gleeson.

