Challe Salle: v pričakovanju dojenčka #video

Letošnji december je precej drugačen, kot smo ga bili vajeni prej. A ker smo prikrajšani za druženje, še ne pomeni, da moramo biti prikrajšani tudi za smeh. Prav zato bomo z vami v decembru obujali spomine, kako so skupaj z novinarko Tjašo Platovšek znani Slovenci v sproščenem in zabavnem duhu okraševali božične jelke ter ob tem razkrili ne le svoje dekorativno-okraševalske sposobnosti, ampak tudi zanimivosti svojih decembrskih navad in nepozabne praznične dogodivščine. "Sezono" okraševanja VIP-smrečic bo odprl in obudil glasbenik Challe Salle, ki se letos pripravlja tudi na novo družinsko vlogo.

Je vzor mladim in sanjski moški številnih deklet. Iz upornega raperja se je prelevil v motivacijskega glasbenika, ki ceni trud, poštenost in vztrajnost. Čeprav je letošnje leto v znamenju epidemije, je Challe Salle izdal dva singla in posnel dva videospota. Je pa priljubljeni glasbenik tudi zelo podjeten. "Šolskim potrebščinam so se letos pridružila še moja oblačila. Poleti so bile to majice, zdaj pa izdajam prvo serijo svojih puloverjev," pove sogovornik, ki bo že drugo leto zapored izdal tudi svoj koledar za leto 2021.

Foto: Domen Jančič "Prej sem imel v dveh letih 150 nastopov, letos pa zgolj nekaj čez 10, kar veliko pove o situaciji, v kateri smo se znašli ustvarjalci. A kljub temu verjamem v boljše čase in pridno ustvarjam za naprej. Vsak drugi dan sem namreč v studiu, kjer snemam nove skladbe. Do zdaj se jih je tako nabralo že okoli šest."

Foto: Tjaša Platovšek Precej časa posveti tudi športu. "Potem ko sem imel letos večjo poškodbo vnetje živca v ramenu, kar je trajalo dobra dva meseca, sem septembra ponovno začel trenirati. Po desetih letih premora pa sem se vrnil tudi na košarkarsko igrišče v rekreativno ligo z ekipo Vrhnike. Mineva namreč dobrih deset let, odkar sem zaključil svojo košarkarsko kariero," se vrne v spomine Challe Salle.

Foto: osebni arhiv Prav tako pa je s športom povezan še en izziv, ki si ga je zadal v letu 2020 in ga bo uspešno dosegel prav v teh dneh. "Glede na to, da ima leto 365 dni, sem si obljubil, da bom vsak drugi dan treniral, kar je okoli 182 treningov. Samo še nekaj jih manjka, in moj cilj bo izpolnjen," pove sogovornik, ki je obdobje brez nastopov izkoristil tudi za druge prijetne stvari. "Čas si vzamem za branje dobrih knjig, pogledam kakšno zanimivo serijo ali film, igram NBA na playstation …" Bo pa imel kmalu še dodatno delo. Letos se je namreč razveselil novice, da bo v letu 2021 postal stric, nove vloge pa se Challe že neizmerno veseli. "Komaj čakam, da postanem stric nečakinji, saj imam zelo rad otroke, z veseljem pa jo bom tudi marsičesa naučil."