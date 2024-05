Slovenski glasbeniki so znani kot plodoviti avtorji in tekstopisci skladb, mnoge uspešnice, ki so sicer priredbe tujih skladb, pa so se mnogim poslušalcem zasidrale globoko v spomin in postale zimzelene. Naredili smo izbor največjih slovenskih uspešnic, ki pa jih v originalu niso napisali slovenski glasbeniki, saj so v preteklosti popularnim skladbam iz tujine izvajalci dodali slovensko besedilo.

Avtorske pravice v šestdesetih in sedemdesetih letih ter tudi kasneje še niso bile tako zaščitene, kot so danes, zato so se tudi slovenski ustvarjalci odločili za različne priredbe takrat aktualnih tujih uspešnic ali pa manj znanih spevnih pesmi. Med njimi najdemo znane priredbe angleških, srbskih, hrvaških, italijanskih ali francoskih popevk, nekatere slovenske različice pa so se med poslušalci tako prijele, da so celo ponarodele in so jih poslušalci vzeli za svoje.

Čez Šuštarski most – Majda Sepe

Slovensko besedilo uspešnice Čez Šuštarski most, ki jo je pela Majda Sepe in govori o lepotah stare Ljubljane, je napisal izvrstni tekstopisec Gregor Strniša, skladbo pa je priredil skladatelj Jure Robežnik. Skladbo sta v originalu napisala britanska avtorja, Michael Anthony Deighan je napisal besedilo, glasbo pa je Michael Wilshaw. Čeprav se pesem z originalnim naslovom Waterloo Road, ki jo je leta 1968 izdala britanska psihedelična zasedba Jason Crest, med poslušalstvom ni preveč dobro prijela, pa je skladba doživela še več priredb v tujini. Ena najbolj znanih je francoska priredba pevca Joe Dassina z naslovom Les Champs-Élysées, ki jo je izdal leta 1969 in z njo dosegel prvo mesto na lestvicah v Franciji.

Siva pot – Aleksander Mežek

Skladba Take Me Home, Country Roads je originalni naslov ene prvih večjih uspešnic Johna Denverja (1943–1997), poleg njega pa so se pod pesem podpisali še Bill Danoff, Taffy Nivert in Tony Tucker. Denver je pesem izdal leta 1971 na mali plošči, popevka pa je tako v Ameriki kot drugod doživela nešteto priredb, tako med country kot drugimi izvajalci.

Slovenska različica Siva pot je ena najbolj znanih ponarodelih pesmi slovenskega kantavtorja Aleksandra Mežka, ki v svoji karieri ustvarja tako v Sloveniji kot v Veliki Britaniji. Pesem je Mežek izdal na albumu Kje so tiste stezice leta 1977.

Nora misel – Elda Viler

Slovensko priredbo ene največjih uspešnic italjanske pevke Patty Pravo iz leta 1973 z naslovom Pazza idea, je slovenskemu trgu leta 1998 pod naslovom Nora misel zapela in predstavila Elda Viler. Slovensko besedilo je napisala, prevedla in ga priredila tekstopiska Elza Budau, glasbo je aranžiral Milan Mihelič, pesem pa so izdali na albumu pevke Elde Viler z naslovom Včeraj, danes, jutri.

Rdeči cvet – Beneški fantje

Pesem Rdeči cvet, ki so jo Beneški fantje predstavili slovenskemu občinstvu, je sicer priredba italijanskega pevca Uga Molinarja, ki jo je izvajal s štirimi spremljajočimi vokalistkami, z naslovom La colpa fù pa jo je prvič predstavil na festivalu v San Remu leta 1956. Zasedba Beneški fantje je pesem izdala leta 1966 pri Jugotonu na svoji tretji veliki plošči. Skladbo je napisal italijanski avtor Eros Sciorilli, besedilo pa je v slovenščino prevedel in priredil Marjan Stare.

Gorska roža – Andrej Šifrer

Slovensko priredbo pesmi Gorska roža izvaja gorenjski kantavtor Andrej Šifrer. Zanjo je sam napisal tudi slovensko besedilo. V originalu je pesem z naslovom Yankee Lady zapel ameriški kantavtor Jesee Winchester (1944–2014). Slovenska različica pesmi je izšla na dvojnem albumu ZKP RTV Ljubljana z naslovom Ideje izpod odeje (na plošči sta med drugim tudi še dve Šifrerjevi uspešnici Nič več ni dobrih gostiln in Martinov lulček).

Vsepovsod ljubezen – Čuki

Slovenska priredba popevke Vsepovsod ljubezen je nastala za potrebe promocije filma Štiri poroke in pogreb, izvedla pa jo je skupina Čuki. V originalu gre za skladbo The Troggs z naslovom Love is All Around, ki jo je za potrebe filma predelela zasedba Wet Wet Wet, napisal pa jo je Reg Presley. Skladbo je aranžmajsko obogatil Tomaž Borsan, besedilo pa je prevedel in napisal Jani Sever. Popevko so izdali na ponatisu albuma Na licu bela solza leta 1994.

Gospod, težko sem ponižen – Magnifico

Ameriški glasbenik, country pevec, tekstopisec, skladatelj ter tudi filmski igralec Mac Davis (1942) je že leta 1980 izvajal skladbo It's Hard to be Humble, ki jo je slovenskemu občinstvu s svojim besedilom oziroma prevodom predstavil Magnifico. Še danes jo raz izvaja. Uvrstil jo je na ploščo Komplet iz leta 2001, bolj ljudsko verzijo pa tudi na ploščo Magnifico Balcountry Quartet – Srečno iz leta 2008, kjer mu pri izvedbi pomaga Ansambel Gregorji. Podobno priredbo so pozneje po Magnificovi različici v narodnozabavni zvrsti priredili tudi Fehtarji.

Ne grem na kolena – Saša Lendero

Grška pevka s Cipra Anna Vissi, ki velja za najpopularnejšo pevko s tega otoka (na Pesmi Evrovizije je dvakrat zastopala Grčijo in enkrat Ciper), je leta 2005 izdala album z naslovom Nylon. Na tej plošči je tudi skladba Kanenas, po naše Nihče, ki jo je naslednje leto ekipa Saše Lendero priredila in še danes velja za eno največjih slovenskih uspešnic. Lendero je napisala slovensko besedilo in jo na albumu, ki nosi isti naslov kot pesem, izdala leta 2006. Glasbo za skladbo pa je napisal nekdanji mož Anne Vissi Nikos Karavelas.

Moj črni konj – Rafko Irgolič

Izjemno priljubljeno popevko Moj črni konj, ki se je zasidrala v srce marsikaterega Slovenca, je zapel Rafko Irgolič. V originalu pa je pesem z naslovom Sein Bestes Pferd izvajal Martin Lauer, napisala pa sta jo Kurt Feltz in Cornelius Marcel Peeters. Avtor slovenskega besedila je izvrstni tekstopisec, ki je veliko sodeloval in napisal prva besedila za Ansambel bratov Avsenik, Ferry Souvan.

Rdeča mašna – Čuki

Pesem Rdeča mašna je nastala po uspešnici danes 87-letnega ameriškega kantavtorja Krisa Kristoffersona Help me make it through the night. Slovensko besedilo je priredil in napisal Marino Mrčela. Pesem so Čuki izdali leta 1991, Kristofferson pa je country balado izdal leta 1970 na svojem debitantskem albumu.

Schatzi – Fehtarji

Priljubljena skupina Fehtarji so svojo glasbeno pot začeli z izdajanjem novih priredb že izdanih skladb, tako tujih kot tudi slovenskih. Za eno izmed njihovih največjih uspešnic zagotovo velja pesem Schatzi. Pesem v originalu nosi naslov Schatzi, schenk mir ein Foto, napisala pa sta jo Ton Koopmans, Gerard Koopmans, slovensko besedilo pa je priredil in zapisal Alen Klepčar.

Rock me – Modrijani

Za eno nasploh najuspešnejših slovenskih skladb, ki so jih iz tujine za slovenski trg priredili Modrijani, velja pesem Rock me. Originalna avtorja sta Hermann Weindorf in Jutta Staudenmayer, slovensko besedilo pa je pesmi dahnila priznana tekstopiska Vera Šolinc. Skladba, ki so jo Modrijani izdali leta 2017, je na Youtubu dosegla že skoraj deset milijonov ogledov.

Modrijani so priredili še eno tujo pesem in iz nje naredili uspešnico. Gre za pesem Huda ura rock nažiga (cover Donnawedda), ki sta jo v originalu napisala Jahrstorfer Florian in Simma Martin, avtorica slovenskega besedila pa je Vera Šolinc.

