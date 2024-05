Rod Stewart v Stožicah na prvem koncertu v Sloveniji

V ljubljanski Areni Stožice bo nocoj prvič v Sloveniji nastopil Rod Stewart. Poslušalci ga poznajo po skladbah, kot so Sailing, The First Cut Is The Deepest in Rhythm Of My Heart, pa tudi po priredbah različnih avtorjev. Pred koncertom je 79-letni britanski glasbenik napovedal, da bo izvedel tudi več presenečenj. Letos je izdal album Swing Fever.

"Resnično sem vznemirjen zaradi svojega prvega koncerta v Ljubljani in veselim se nastopa pred čudovitim slovenskim občinstvom. Pričakujete lahko moje največje uspešnice, pa tudi veliko pravih presenečenj," je povedal pred ljubljanskim koncertom.

Stewart je glasbeno kariero začel leta 1963 v birminghamskem ansamblu Jimmy Powell and the Dimensions, v katerem je igral harmoniko. Leto kasneje se je pridružil skupini, ki jo je vodil Long John Baldry, in nato podpisal prvo pogodbo za singl, priredbo bluesovske klasike Good Morning Little Schoolgirl. Leta 1969 je pel pri zasedbi The Faces, ki se je kmalu preimenovala v Rod Stewart and The Faces.

Foto: Guliverimage

Sprva se je zanimal za folk glasbo ter rhythm and blues ter se proti koncu 60. let minulega stoletja povezal tudi s priznanim kitaristom Jeffom Beckom in kasnejšim članom Rolling Stonesov Ronom Woodom v skupini the Jeff Beck Group. Istočasno je deloval še samostojno in leta 1969 izdal debitanski album An Old Raincoat Won't Ever Let You Down.

Mednarodno slavo mu je prinesel tretji album Every Picture Tells a Story iz leta 1971, ki je bil velika komercialna uspešnica. Album, na katerem je tudi avtobiografska balada Maggie May, ki jo je napisal v spomin na izkušnjo s starejšo žensko, je postal številka ena tako na britanski kot ameriški lestvici, pa tudi v Kanadi in Avstraliji.

Foto: Guliverimage

Občinstvo Stewarta pozna po njegovem značilnem glasu, čeprav je tudi pisec besedil. Kot avtor združuje različne sloge in ustvarja novo kombinacijo folk, rock, blues in country glasbe v svojem lastnem zvoku. Februarja letos je v sodelovanju z angleškim skladateljem Joolsom Hollandom ter njegovim orkestrom izdal album Swing Fever, na katerem je objavil priredbe pesmi iz časov, ko so bili priljubljeni big bandi.