Dojenček, ki je na fotografiji, leži na vijoličastem plašču, medtem ko okoli njega stoji več ljudi. Na ušesih ima slušalke, ki ga ščitijo pred glasnostjo. Ali je bila fotografija posneta med koncertom ali že prej, ni znano. Prav tako ni jasno, ali nad njim stojijo dojenčkovi starši.

This picture has been circulating on social media of what appears to be a baby laying on the floor of the Paris venue where Taylor Swift was performing. pic.twitter.com/U5LBWvTeUe — Coast 101.1 (@coast1011) May 13, 2024

Kaj bi se zgodilo, če bi dvorano morali izprazniti

Fotografija je na družbenih omrežjih hitro postala viralna, pevkini oboževalci pa so nad njo ogorčeni. "Če bi na tleh videl ležati dojenčka, bi poklical varnostnike, ker tam ni varno," je zapisal eden od uporabnikov omrežja X, nekdo drug pa je dodal: "Ne morem si predstavljati, kako stresno je moralo biti to okolje za otroka."

Vznemirjeni oboževalci se sprašujejo predvsem, zakaj otrok ni v nosilki ali vsaj naročju. Nekdo drug se je vprašal, kaj bi se zgodilo v primeru izrednega stanja, ko bi dvorano morali izprazniti. "Dojenčka bi pohodili in poškodovali," je pojasnil.

Za portal Page Six so se odzvali predstavniki arene La Défense, kjer je bil koncert. Sporočili so, da morajo biti mladoletni v spremstvu odrasle osebe, zanje pa so odgovorni starši oziroma zakoniti skrbniki. Pojasnili so še, da obiskovalcem z otroki predlagajo alternativne sedeže, a jih ti v večini primerov zavrnejo. Na njihovi spletni strani priporočajo, da tovrstni koncerti zlasti zaradi glasnosti in utripajočih luč, za otroke, mlajše od štirih let, niso primerni.

Swifties and concerned parents are shocked and outraged over viral photos that appear to show a baby lying on the floor of the standing area at one of Taylor Swift's recent Eras Tour concerts in Paris. pic.twitter.com/fjknlyveRu — Pharaoh Diaries Magazine (@pdiariesmag) May 13, 2024

Na koncertu tudi Travis Kelce, Gigi Hadid in Bradley Cooper

34-letna Taylor Swift je devetega maja začela evropski del turneje Eras Tour, potem ko si je vzela nekaj mesecev premora in izdala svoj novi album The Tortured Poets Department. V tem času je zamenjala svoja koncertna oblačila ter na seznam skladb dodala tudi tiste z novega albuma, ki je osvojil vrhove več lestvic.

Koncerta v Parizu so se udeležili tudi pevkin partner, igralec ameriškega nogometa Travis Kelce, ter manekenka Gigi Hadid in igralec Bradley Cooper. Skupaj so plesali in se zabavali ob pevkinih uspešnicah.

🖤 | Gigi Hadid, Travis Kelce and Brandley Cooper enjoying Taylor Swift’s performance of ‘…Ready For It?’ in Paris N4 of ‘The Eras Tour’ #ParisTStheErasTour #TSTheErasTour pic.twitter.com/tCr8cIPGQ3 — TAYLOR SWIFT | UPDATES ⸆⸉ (@TSupdated) May 12, 2024

