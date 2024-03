Azijske države sprte zaradi Taylor Swift

Pogodba megazvezdnice Taylor Swift z organizatorji njenih koncertov v Singapurju je prerasla v politično vprašanje oziroma, bolje rečeno, kar politični spor.

Singapur je namreč edina država v tem delu sveta, kjer Taylor Swift načrtuje koncerte, kar naj bi v Singapurju dosegli z veliko vsoto denarja, kar so v sosednjih državah označili za sovražno dejanje.

Da so z ekipo Taylor Swift sklenili dogovor in z določeno spodbudo zagotovili, da koncertira le pri njih, je v ponedeljek potrdil tudi singapurski premier Lee Hsien Loong. "Naše agencije so dosegle dogovor, da je Singapur njena edina koncertna lokacija v jugovzhodni Aziji," je dejal: "Izkazal se je za velik uspeh. V tem ne vidim ničesar sovražnega."

Taylor Swift ima v Singapurju šest koncertov, vsi so razprodani, trije so bili pretekli, trije jo čakajo ta konec tedna. Koliko ji je Singapur plačal za to, da v sosednjih državah ne bo nastopala, ni znano, po neuradnih ocenah naj bi za vsak koncert dobila med dvema in tremi milijoni dolarjev "subvencije".

