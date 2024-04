Taylor Swift in Travis Kelce sta prejšnji teden počitnikovala skupaj z Gigi Hadid in Bradleyjem Cooperjem, je razkrila Kelcejeva mama Donna. Kot je povedala, ji je sin poslal fotografijo s skupnih počitnic v Kaliforniji.

Donna Kelce je na nedavnem srečanju QVC's Age of Possibility v Las Vegasu razkrila, da ji je sin Travis Kelce, sicer profesionalni igralec ameriškega nogometa, prejšnji teden poslal fotografijo iz slikovitega počitniškega mesta Carmel-by-the-Sea v Kaliforniji. Na fotografiji je bil skupaj z dekletom Taylor Swift, igralcem Bradleyjem Cooperjem in manekenko Gigi Hadid. Skupaj so uživali na tamkajšnji plaži.

Kot je povedala, ji je fotografijo poslal, ker je ugotovil, da se bosta oba s Cooperjem udeležila omenjenega srečanja v Las Vegasu. Na srečanju mu je Kelcejeva mama celo dejala: "Travis mi je rekel, da boš tukaj."

Gigi Hadid in Bradley Cooper se večkrat pojavita skupaj v javnosti, vendar zveze uradno še nista potrdila. Foto: Profimedia

Igralec stregel hrano

49-letni igralec je na srečanju QVC's Age of Possibility, ki izpostavlja ženske, starejše od 50 let, udeleženkam postregel kosilo v svojem tovornjaku s hrano, imenovanem Danny & Coop's Cheesesteaks. Tovornjak je odprl skupaj z lastnikom prestižne picerije Angelo's Dannyjem DiGiampietrom.

Na srečanju so med ženskami, ki tudi po 50 letu znajo uživati življenje, med drugim izpostavili igralke Christino Applegate, Rito Wilson, Naomi Watts in Queen Latifah, kantavtorico Patti LaBelle ter podjetnico Martho Stewart.

Kelce in Swiftova uživala na Bahamih

29-letna manekenka Gigi Hadid in 34-letna pevka Taylor Swift sta prijateljici že vrsto let. Hadidovo so skupaj s Cooperjem prvič opazili oktobra lani. Od takrat sta se večkrat pojavila skupaj v javnosti, vendar zveze uradno še nista potrdila. Swiftova in 34-letni Kelce pa sta v razmerju od septembra lani. Pevka ga je podprla na več tekmah njegove ekipe Kansas City Chiefs, udeležila pa se je tudi letošnjega Super Bowla, kjer je slavila prav Kelcejeva ekipa.

Konec marca sta skupaj počitnikovala na Bahamih, po tem pa si privoščila še skupne počitnice z omenjenim slavnim parom.

Taylor Swift je na letošnjem Super Bowlu podprla svojega partnerja Travisa Kelceja. Foto: Reuters

