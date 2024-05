Iz New Swing Quarteta izločili Tomaža Kozlevčarja

"Člani New Swing Quarteta Dare Hering, Marijan Petan in Oto Pestner smo se 8. maja odločili, da prenehamo delovati kot kvartet v dosedanji sestavi in smo na skupnem sestanku o tem tudi ustno obvestili četrtega člana Tomaža Kozlevčarja," so v sporočilu za javnost zapisali priznani slovenski pevci, ki bodo še naprej nastopali pod imenom New Swing Quartet.

"S Tomažem smo uspešno sodelovali zadnjih 35 let in je nedvomno prispeval velik delež h glasbeni ustvarjalnosti kvarteta," so še zapisali in pojasnili razloge za razhod: "Razen pomanjkanja motivacije ob stanju na področju koncertne dejavnosti in ravnodušnosti je glavni razlog razhoda razlika v odnosu do glasbene usmeritve v prihodnosti."

"Trije člani se želimo glasbeno vrniti v začetke kvarteta in gojiti tradicionalni 'solid' gospel, ki ga kot izjemen poznavalec in vodilni pevec kvarteta poustvarja Oto Pestner," so končali sporočilo o razhodu s Kozlevčarjem.

Za komentar smo prosili tudi Kozlevčarja, objavili ga bomo, ko ga dobimo.

New Swing Quartet je sicer še pred mesecem dni izdal nov album: