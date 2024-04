New Swing Quartet je izdal novo ploščo Going Down Jordan in za naslovno pesem, ki v slovenski in angleški različici uokvirja zbrane skladbe, posnel tudi videospot. "Zgodba je dovolj nora, da smo se ji odločili slediti," so o spotu povedali člani kvarteta in dodali, da naj si gledalci svoje mnenje ustvarijo sami. Album je izšel pri založbi Dallas.

Videospot za naslovno pesem so posneli v Pragi, režiser Gregor Hvastja pa je vnesel svežino, so člani zasedbe Oto Pestner, Tomaž Kozlevčar, Dare Hering in Marjan Petan povedali na včerajšnji predstavitvi.

"Želeli smo narediti en teasing, da si vsak gledalec ustvari svoje mnenje o tem. Dobrih verzij takega videa bi lahko bilo tudi sto, če bi bilo treba, vsak pa ima lahko svoj pogled na to," je dejal Pestner.

Na plošči so zbrali skladbe, ki še niso izšle pri založbi Dallas. Nekatere so nastale kot posnetki v živo, med njimi pa so tudi takšne, po katerih so prepoznavni, kot so Oh What A Day, tokrat v izvedbi z Alenko Godec, Joshua Fit The Battle of Jericho skupaj z Clydom Wrightom in Oh Happy Day s kvartetom Divas.

Poleti tudi pri Slovencih v Clevelandu in v Pariz na olimpijske igre

Pri založbi so jih pred tem v njihovi več kot 50-letni zgodovini delovanja že gostili s tremi CD-ploščami, kar bi skupaj s pravkar izdanim albumom v prihodnosti, kot pravi Pestner, lahko "izgledalo kot box set". V svojih arhivih imajo sicer še veliko živih posnetkov s koncertov, ki še niso ugledali ne vinila ne CD-plošče.

Kaj bo še sledilo, je po besedah članov zasedbe odvisno tudi od njihovega novega menedžerja Mihe Ciglarja. So pa novo ploščo označili za "krasen začetek" oziroma "pravo injekcijo". Kozlevčar je še razkril, da se poleti odpravljajo na dva dogodka v tujino. V načrtu imajo krajšo turnejo po ZDA, kjer se bodo po dolgih letih ustavili tudi pri Slovencih v Clevelandu, povabili pa so jih tudi v Pariz na olimpijske igre kot del protokolarnega dogodka.

