Oratorij v štirih stavkih bodo izvajali sopranistka Melissa Purnell, orkester mesta Ferrara pod vodstvom Lorenza Bizzarrija in zbora Quadriclavio in I piccolo musici. Večer se bo nadaljeval z največjimi uspešnicami slavne liverpoolske četverice The Beatles, kot so Yesterday, Hey Jude, Eleanor Rigby in Let it be.

Delo je avtor posvetil spominu na svojo prvo ženo

Ecce cor meum je po pisanju Anse elegija, ki jo je avtor posvetil spominu na svojo prvo ženo Lindo. Oratorij z besedilom v latinščini in angleščini je pri McCartneyju naročil Magdalene College v Oxfordu. Kompozicija je od basista nekdanjih Beatlov zahtevala več kot osem let študija, raziskovanja in dela.

Ustvarili so jo leta 2001 v Oxfordu in jo leta 2006 s producentom Johnom Fraserjem posneli v znamenitih studiih Abbey Road v Londonu. Istega leta so skladbo prvič izvedli tudi v ZDA. Iz razprodane dvorane Carnegie Hall, kjer so med drugim nastopili sopranistka Kate Royal, tenorist Andrew Staple in dirigent Gavin Greenaway, so jo v živo predvajali po radiu.

Preberite še: