Več kot dvesto umetnikov z glasbenega področja se je podpisalo pod odprto pismo, v katerem pozivajo k zaščiti pred tem, kar so poimenovali "napad na človeško ustvarjalnost", ki ga predstavlja umetna inteligenca. Pismo je sestavila neprofitna Zveza za pravice umetnikov (ARA), poročajo tuje tiskovne agencije.

"Zavarovati se moramo pred plenilsko rabo umetne inteligence za krajo glasov in podob profesionalnih umetnikov, kršitev avtorskih pravic in uničenje glasbenega ekosistema," piše v nedavno objavljenem pismu.

Pismo tudi poziva vse digitalne glasbene platforme in storitve, ki temeljijo na glasbi, da se zavežejo, da ne bodo razvijale ali uvajale tehnologije, vsebin ali orodij za ustvarjanje glasbe z umetno inteligenco, ki spodkopavajo ali nadomeščajo umetnike in človeško ustvarjanje besedil ali odrekajo pravično nadomestilo za delo umetnikov.

Med podpisniki Katy Perry, Billie Eilish in Elvis Costello

"Umetna inteligenca brez nadzora bo sprožila tekmo, ki bo znižala vrednost našega dela, in preprečila, da bi zanj prejeli pravično nadomestilo," še navaja pismo, ki so ga med drugim podpisali Billie Eilish, Smokey Robinson, Katy Perry, J Balvin, Pearl Jam, Nicki Minaj, Elvis Costello ter zapuščini Bob Marleyja in Franka Sinatre.

Zveza za pravice umetnikov – skupina, ki jo vodijo umetniki ter zastopa tekstopisce in glasbene izvajalce, v pismu sicer tudi priznava, da ima umetna inteligenca "ogromen potencial za nadgradnjo človeške ustvarjalnosti", a je hkrati opozorila tudi na njene temnejše plati.

"Glasbeniki se že trudijo preživeti v svetu pretočnega predvajanja, zdaj pa imajo še dodatno breme, ko poskušajo tekmovati s poplavo hrupa, ki ga ustvarja umetna inteligenca," je ob objavi pisma po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedala izvršna direktorica ARA Jen Jacobsen.

Umetna inteligenca bi odprla vrata goljufijam in krajam

Odprto pismo je ARA objavila po mesecih podobnih opozoril, da bi lahko nenadzorovana raba umetne inteligence spodkopala zakon o avtorskih pravicah in na široko odprla vrata goljufijam in krajam.

V ZDA je pretekli mesec zvezna država Tennessee, ki velja po zaslugi Nashvilla za eno od središč glasbene industrije, kot prva sprejela zakonodajo, katere namen je zaščititi strokovnjake glasbene industrije pred grožnjami umetne inteligence.

Zakon, ki so ga poimenovali zakon Elvis in bo začel veljati 1. julija, med drugim navaja, da generativna orodja umetne inteligence ne morejo posnemati umetnikovega glasu brez predhodnega soglasja. O podobni zakonodaji teče razprava v ZDA tudi na zvezni ravni, v ameriškem kongresu, in več drugih zveznih državah ZDA.

