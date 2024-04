Zala Kralj in Gašper Šantl, ki sta s pesmijo Sebi leta 2019 Slovenijo zastopala na Evroviziji, že od lani ne nadaljujeta skupne glasbene kariere, saj Zali "življenjski slog pop zvezde nikoli ni zares ustrezal", je za revijo Ona lani septembra povedal Gašper, ki svojo glasbeno pot zdaj razvija in nadaljuje sam.

Postala je brucka in začela s knjižnim klubom

Nedavno je v intervjuju za založbo Beletrina spregovorila Zala in pojasnila, kaj počne po koncu glasbene kariere in s čim se ukvarja danes.V domačem mestu je postala študentka na Filozofski fakulteti v Mariboru, obenem pa je začela tudi s knjižnim klubom. Za Beletrino je povedala, da je bila to najboljša odločitev, ki jo je sprejela v zadnjem času.

Glasbenica in pevka Zala Kralj v družbi publicistke Mance Košir na enem izmed javnih dogodkov v Mariboru Foto: Mediaspeed

Rada bi delala v knjigarni ali pa kot prevajalka in lektorica

"Poseben stik z ljudmi je, ko se pogovarjaš o knjigi. Najverjetneje bi bilo podobno, če bi organizirala pogovore o filmih. Ampak nekaj posebej magičnega je, ko razpravljaš o fikciji. Mislim, da je bila ustanovitev tega kluba doslej moja najboljša življenjska odločitev. Doslej smo imeli devet pogovorov, in to je devet najboljših trenutkov mojega leta," je v intervjuju za Beletrino povedala Kraljeva in dodala, da bi v prihodnosti rada delala v knjigarni, zato se je tudi vpisala na študij slovenistike in prevajalstva ter angleščine. Poleg tega je dodala, da bi rada tudi prevajala in lektorirala, saj ima slovnico zelo rada.

Povedala je, da so sicer njihove debate v knjižnem klubu zelo spontane in se gladko pogovarjajo po tri ure, nikdar pa ne pride do mučne tišine.

Kot je še dodala v omenjenem intervjuju, je po njenem mnenju branje postalo popularno z vzponom TikToka, po Evroviziji leta 2019 pa se je sama vrgla v branje, ker je rada zbežala pred svojim svetom in obenem težko našla tako estetske kot informativne vsebine, ki bi jo nagovarjale. "Kaki dve leti pozneje pa je branje postalo res popularno," je dodala.

Zala Kralj: Skoraj sramotno je, koliko izvajalcev se odloči za angleščino

Spregovorila je tudi, v katerem jeziku naj bo pesem za Evrovizijo, v maternem ali angleškem jeziku, in bila do izbora nekaterih izvajalcev celo nekoliko ostra: "Absolutno sem za materni jezik! Ker je tako lepo imeti in slišati različne jezike. Ni primerjave, skoraj sramotno je, da se toliko izvajalcev odloči za angleščino."

