Vsestranski umetnik, glasbenik, televizijski voditelj in pisatelj Jure Godler, ki je pred natanko mesecem dni praznoval 40 let, javnosti nerad razkriva svojo zasebnost in jo zelo ceni. Za revijo Lady pa je nedavno odgovoril na vprašanje, ali se bo morda v bližnji prihodnosti preizkusil v očetovski vlogi.

"O tem res še nisem razmišljal. Star sem komaj 40. To vprašanje bom naslovil najmanj pri 80. letu," je na vprašanje, ali ga kdo zdaj, ko je dopolnil okrogli jubilej, povpraša o tem, ali si želi otroke in postati oče, za revijo Lady odgovoril Jure Godler.

Svojo zasebnost sicer zelo skrbno čuva in ceni ter je z javnostjo ne deli rad, saj se strogo drži načela "da če me že kdo pozna, naj me pozna po mojih delih, ne po tem, kar počnem zasebno".

Svoj 40. rojstni dan obeležil na koncertu

Televizijski voditelj in glasbenik, ki obožuje Mozarta, vse, kar je povezano z Anglijo, gosposkim načinom življenja in klasiko, pa je svoj 40. rojstni dan proslavil kar na odru, saj se je ob Marku Hatlaku in Tilnu Artaču na dveh koncertih pridružil glasbeni zasedbi Big Foot Mama ter na koncertu igral klavir. Skupaj so zaigrali Lovra, Jure pa je se je zasedbi pridružil tudi pri pesmi Nekaj sladkega. Ob tem je dodal, da je bil to v resnici njegov prvi rock koncert v življenju, ter dodal, da je bila to popolnoma nova izkušnja, ki je v svetu klasične glasbe ni bil vajen.

Poleg tega, da je Godler akademski glasbenik – študiral je kompozicijo na Akademiji za glasbo Mozarteum v avstrijskem Salzburgu –, pa je že dolga leta vpet v televizijsko dogajanje, saj je že zgodaj vedel, da bo delal nekaj v povezavi s televizijo. V zadnjih letih pa se je posvetil tudi pisateljski vlogi, saj bralci od njega vsako leto pričakujejo izid nove knjige. Tudi za letos napoveduje novo. "Oktobra izide peti roman o Spencerju in Novaku in komaj čakam, da ga boste lahko prebrali," je še povedal za revijo Lady.