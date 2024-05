Razdor v New Swing Quartetu: Tomaž Kozlevčar nam je pojasnil svojo plat zgodbe

"Člani New Swing Quarteta Dare Hering, Marijan Petan in Oto Pestner smo se 8. maja odločili, da prenehamo delovati kot kvartet v dosedanji sestavi in smo na skupnem sestanku o tem tudi ustno obvestili četrtega člana Tomaža Kozlevčarja," je skupina New Swing Quartet presenetila v sporočilu za javnost, ki smo ga objavili tudi na Siol.net.

Za komentar smo prosili Kozlevčarja, ki je omenjeno sporočilo označil za zavajajoče in nam pojasnil ozadje razdora v skupini.

"S Pestnerjem sva ob načrtovanju poletnih turnej v ZDA in na olimpijskih igrah v Parizu dobila resna opozorila našega menedžerja, da po njegovi oceni najina starejša kolega ne bosta zmogla teh poti in izvedbe turnej," je povedal.

Kozlevčar in Pestner sta sestavila zasedbo z novima pevcema

"Pred 36 leti, ko sem stopil v pevske vrste New Swing Quarteta, sem se 'oženil' z idejo, da bomo negovali večno legendo New Swing Quarteta, kar pomeni, da bomo starejše člane pravočasno nadomestili z mlajšimi," je pojasnil Kozlevčar ter razkril, da sta se s Pestnerjem že začela pogovarjati in sestavila zasedbo z novima, mlajšima pevcema.

"Mlajša člana, ki sta tehnično vrhunska, bosta zagotovo prinesla osvežitev in stilni napredek, nikakor pa ne bomo zanemarili svojih glasbenih korenin," je zatrdil Kozlevčar. Foto: Mediaspeed

"Nova zasedba še ni začela vaditi, ker sva se z Otom želela o tem najprej družno in složno dogovoriti s preostalima članoma, a se to ni zgodilo. Vsekakor je bila ta izjava za medije precej enostranska in nekoliko zavajajoča, saj tega nismo sklenili skupaj," je zatrdil Kozlevčar: "Prav tako nas ne razločuje stilna usmeritev, saj nameravava z Otom Pestnerjem tudi v novi zasedbi slediti 'solid' gospelu. To je za naju najpomembnejša stilna usmeritev, nikoli je ne bi zavrgla. Mlajša člana, ki sta tehnično vrhunska, bosta zagotovo prinesla osvežitev in stilni napredek, nikakor pa ne bomo zanemarili svojih glasbenih korenin."

"Z mladimi, ki so tehnično sposobnejši, bomo lahko sprejemali velika povabila, ki jih trenutno zaradi slabega fizičnega in glasovnega stanja članov na žalost odklanjamo," je nadaljeval Kozlevčar: "Skrajno narobe se mi zdi, da priložnosti, kot je turneja po ZDA, ne sprejmemo zaradi članov, ki ne zmoreta več petja na mikrofon. Rad ju imam, a je kariera New Swing Quarteta pomembnejša in si želim še vsaj deset let kakovostnega ustvarjanja."

Pod katerim imenom bodo nadaljevali, še ni jasno

Za zdaj ni jasno, kakšna je usoda napovedane turneje v ZDA in nastopov na olimpijskih igrah v Parizu, natančneje v slovenski olimpijski vasi, v vsakem primeru pa Kozlevčar in Pestner nadaljujeta glasbeno sodelovanje. "Nova zasedba je pripravljena in bo začela delo ali kot New Swing Quartet ali pod kakšnim novim imenom."