Legendarni Oto Pestner je v petek napolnil ljubljanske Križanke, kjer je priredil samostojni koncert, na katerega je povabil vrsto glasbenih gostov oziroma kolegov.

Na odru so ga med drugim spremljale Irena Vrčkovnik, Nataša Mihelič, skupina Chicas, Teya, Saša Lešnjek in Kathy McGowen. Za presenečenje je Pestner poskrbel, ko je na oder povabil prenovljeno zasedbo New Swing Quarteta.

New Swing Quartet z novim članom Mikom Orešarjem Foto: Dominik Vrčon

Potem ko se je v zasedbi pred tremi meseci zgodil razdor, ni bilo popolnoma jasno, kakšna bo njena prihodnost. Na koncertu je Pestner vendarle razkril, kako je New Swing Quartet videti zdaj. V njem ni več Tomaža Kozlevčarja, se pa je Pestnerju, Daretu Heringu in Marijanu Petanu pridružil Mike Orešar, vsestranski glasbenik, kitarist in producent.

Poglejte, kaj je Mike Orešar povedal v intervjuju za Siol.net:

Pestner je sicer v petek v Križankah občinstvu priredil še eno presenečenje – na odru se mu je pridružil Alpski kvintet, katerega član je Pestner vse do danes.