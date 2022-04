Snemanje tega filma je igralcu povzročalo nočne more

Nocoj ob 19.45 si boste na Planetu lahko premierno ogledali drugi del filmske serije Dan neodvisnosti: Nova grožnja (Independence Day: Resurgence). V njej bodo v glavnih vlogah nastopili Bill Pullman, Jeff Goldblum in tudi Liam Hemsworth, ki je v enem izmed intervjujev razkril, kateri igralec je nanj na snemanju filma naredil izjemen vtis, in povedal nekaj podrobnosti o svojem zasebnem življenju, ki ga ne izpostavlja javnosti.

Film Dan neodvisnosti: Nova grožnja (Independence Day: Resurgence) je izšel dvajset let za prvim (Dan neodvisnosti (Independence Day)), ki ste si ga na Planetu lahko ogledali prejšnjo nedeljo. Jeff Goldblum in Bill Pullman sta nastopila tudi v prvem delu filmske serije, medtem ko je Liam Hemsworth tokrat sodeloval prvič. V enem izmed intervjujev je sprva razkril, da si je v otroštvu naskrivaj ogledal prvi del filmske serije. "Imel sem skoraj sedem let, ko sem prvič pogledal Dan neodvisnosti. Moja brata sta ga imela posnetega na kaseti in jaz sem se k njima na skrivaj pritihotapil, ko sta ga gledala," je pojasnil Liam.

Nato je igralec spregovoril o tem, kako je bilo sodelovati z igralcem Jeffom Goldblumom, ki je del originalne igralske zasedbe filmske serije: "Jeff Goldblum je neverjeten. Je eden od mojih najljubših ljudi. Pri svojem delu je izredno strasten, obenem pa vsakega v svoji bližini napolni s srečo in energičnostjo. Krasno je bilo delati z njim."

Liam je nato priznal, da je imel zaradi snemanja tega filma tudi nočne more, ki pa so bile povezane tudi z Jeffom Goldblumom. "Imel sem nočne more, da sva z Jeffom bežala pred vesoljci," je priznal igralec, nato pa dodal še, da je tudi sama vsebina filma precej strašljiva.

Naposled pa je glavni igralec odgovoril tudi na vprašanje o tem, ali bi kdaj želel nastopiti v filmu tudi s svojima bratoma. "Pogovarjali smo se o tem, ampak dvomim, da se bo to zgodilo v bližnji prihodnosti. Bilo pa bi zelo zabavno," je priznal Liam. Njegova brata sta namreč Chris in Luke Hemsworth, ki sta oba prav tako igralca, zato je v njihovi družini prisotna tudi medsebojna tekmovalnost. Liam je v nadaljevanju razkril, da je on tisti, ki se med brati obnaša najslabše. "Ampak vseeno bi rekel, da sem bil jaz med nami najbolj nor. Stric me je namreč oklical za sina hudiča," je še zaupal glavni igralec v intervjuju.

V nadaljevanju intervjuja je Liam spregovoril še o tem, kako mu uspeva svoje zasebno življenje dejansko ohranjati zasebno. Zvezdnik je dejal: "Veliko stvari, ki jih ne moreš nadzirati, pride na plano, ampak jaz samo poskušam vse jemati s preprostostjo."

V intervjuju so nato izpostavili, da je igralec zelo zavzet za reševanje psov, ki so tudi zvezde njegovega profila na Instagramu, povprašali pa so ga tudi o tem, ali bo kdaj v filmu nastopil tudi z njimi. Liam Hemsworth je v zaključku intervjuja razkril: "Pogovoril sem se s svojimi psi in zelo radi bi z menoj sodelovali pri snemanju filma. Tako, da je vse mogoče."

Celoten intervju z glavnim igralcem filma Dan neodvisnosti: Nova grožnja (Independence Day: Resurgence) si lahko ogledate na spodnjem videoposnetku:

