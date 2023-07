Dobrodelni nogometni spektakel GAME4UKRAINE s prenosom na Planet 2

Nogometna tekma GAME4UKRAINE bo štiriurni dogodek na londonskem nogometnem stadionu Stamford Bridge. Na igrišču in ob njem se bodo predstavili številni zvezdniki, ki so že potrdili svojo prisotnost v upanju, da bodo za obnovo šol zbrali čim več sredstev. Kapetana ekip, ki se bosta na dogodku pomerili, bosta legendarni ukrajinski nogometni zvezdnik Andrij Ševčenko in trenutno eden najboljših ukrajinskih nogometašev Aleks Zinčenko, ki trenutno nastopa za londonski nogometni klub Arsenal.

Andrij Ševčenko in Aleks Zinčenko Foto: GAME4UKRAINE

Seznam nogometašev, ki so se že odzvali povabilu, je impresiven, do dogodka pa se bo še dopolnil. Med drugim bomo lahko na delu videli legendarne nogometne mojstre, kot so Fabio Cannavaro, Gianfranco Zola, Robert Pires, Claude Makelele, William Gallas, Gael Clichy, Bacary Sagna, Ricardo Carvalho, Gerard Pique, Jens Lehmann, Jon Arne Riise, Jack Wilshere, Joleon Lescott, David James, Robbie Keane, Edgar Davids, Clarence Seedorf, Jimmy Floyd Hasselbaink, Martin Skrtel, Yaya Toure, Samuel Eto'o, Dida, Antonio Valencia, Serginho in številni drugi.

Foto: GAME4UKRAINE

Res neverjetna zasedba nekaterih najbolj legendarnih nogometnih imen, ki bodo tokrat skupaj stali na igrišču. Na nogometni zelenici se jim bodo pridružili tudi številni zvezdniki iz sveta športa in zabave.

Odmor ob polčasu bo glasbeno obarvan. Za to bodo poskrbeli nekdanja članica legendarne skupine Spice Girls Mel C, ki nastopa tudi kot didžejka in številni drugi znani glasbeniki in glasbene skupine.

Nogometno tekmo GAME4UKRAINE si boste v neposrednem prenosu na Planet 2 lahko ogledali v soboto, 5. avgusta, ob 18. uri.

