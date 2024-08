Kate Winslet bodo počastili na filmskem festivalu v Zürichu

Britanska igralka Kate Winslet bo oktobra na filmskem festivalu v Zürichu prejela nagrado zlata ikona za "izjemno igro in impresivno kariero", so sporočili organizatorji. Na festivalu bo tudi predstavila svoj novi film Lee, v katerem je zaigrala v vlogi vojne fotografinje Elizabeth Lee Miller.

"Kate Winslet je prava ikona kinematografije. S svojo vsestranskostjo blesti tako v velikih studijskih uspešnicah kot tudi v manjših neodvisnih produkcijah," so v sporočilu za javnost navedli besede umetniškega direktorja festivala Christiana Jungena.

V glavni vlogi je zaigrala v nekaterih najuspešnejših filmih v zgodovini: od Titanika in filma Večno sonce brezmadežnega uma pa do Bralca ter filmov Razsodnost in rahločutnost ter Avatar: Pot vode. Sodelovala je z najvidnejšimi režiserji, kot so James Cameron, Peter Jackson, Sam Mendes, Jane Campion, Michel Gondry, Marc Forster, Todd Haynes in Danny Boyle.

Nagrado ji bodo izročili sedmega oktobra

Oseminštiridesetletna igralka je leta 2009 prejela oskarja za najboljšo igralko v glavni vlogi za film Bralec, posnet po romanu nemškega pisatelja Bernharda Schlinka. Film Titanik iz leta 1997, v katerem je zaigrala ob Leonardu DiCapriu, je dosegel kultni status.

V Zürichu bo predstavila svoj novi film z naslovom Lee v režiji Ellen Kuras.

Filmski festival v Zürichu bo potekal od 3. do 13. oktobra. Winsletovi bodo nagrado izročili sedmega oktobra pred projekcijo filma Lee.

