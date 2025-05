Gašper Okorn preživljal kaos v Italiji: Američan ga je peljal na tanek led

Slovenski košarkarski trener Gašper Okorn je v letošnji sezoni prevzel trenersko mesto pri italijanskem prvoligašu Pistoia, a se je hitro izkazalo, da bo moral manevrirati skozi dramatično obdobje in ne bo imel prostih rok pri vodenju moštva. Okorn je v pogovoru za Sportal razkril zakulisje burne sezone, ki je postregla z lastniškimi spletkami, finančnimi pretresi in igralskim kadrom, ki ni imel več nobene zveze s konkurenčnostjo. Kljub vsemu je vztrajal do konca. In razložil je, zakaj bo morda še naprej.

"Ko sem prišel v Pistoio, nisem bil dobro seznanjen z vsemi razmerami. Klub je pred tem prevzel ameriški lastnik, ki je vse vodil po svoje. Že pred mano je zamenjal dva trenerja, in šele ko sem prišel, sem zares videl, da nima pojma o košarki," je iskreno priznal Gašper Okorn.

V mestu z dolgo košarkarsko tradicijo, ki ga imenujejo celo italijanski Zadar, je kmalu izbruhnil spor med lokalnim okoljem in ameriškim investitorjem. Vrhunec farse je bil prihod lastnikovega sina, ki se je kljub pomanjkanju kvalitete obnašal arogantno in zasedel mesto v moštvu, čeprav si ga po košarkarskem znanju ni zaslužil.

Preostali lastniki iz ZDA ob prihodu šokirani, verjetno bo epilog na sodišču

"Eskaliralo je na vseh ravneh. On je vodil vse sam. Naiven sem bil, priznam. Mislil sem, da se bomo ukvarjali s košarko. Ko mi je športni direktor, ki sploh ni imel več funkcije, razložil, kaj se dogaja, je bilo že prepozno. Lastnik je obljubil novega centra, nato pa začel razlagati, da bo raje prodal najbolje igralce. Komunikacija je bila katastrofalna. Voz je šel le navzdol."

Gašper Okorn je odpotoval v Italijo z dobrimi nameni. Foto: Aleš Fevžer

Sredi januarja so se razmere dodatno zaostrile – pojavile so se finančne težave, lastnik je izgubil nadzor, policija pa ga je celo morala varovati na domačih tekmah. "Po reprezentančnem premoru, ko sem bil z Madžarsko, se nisem imel namena vrniti. Lastnik je izpustil stvari iz rok in odšel v ZDA brez slovesa. Ob njem je bilo še pet drugih investitorjev, ki niso vedeli, kaj se dogaja. Ko so spoznali resnico, so bili šokirani. Verjetno bo epilog na sodišču."

Prosili so ga, da ostane

Z novim predsednikom je klub zamenjal vodstvo, a pred tem še prodal dva najboljša igralca neposrednim tekmecem v boju za obstanek. "Logično, saj ju sicer ne bi mogli plačati. V Italiji je tako, če dva meseca ni vse plačano – vsi davki za igralce -, izgubiš dve, nato štiri, šest točk. Američanom je hitro poravnal obveznosti za nazaj. Po reprezentančni akciji sem prišel v Italijo, da spakiram kovčke in odidem."

A se je zgodba obrnila. Prišel je novi ameriški lastnik in ga prosil, naj ostane: "Rekel je, da je zadovoljen z mojim delom, da me imajo radi tako igralci kot navijači, in da bi rad, da ostanem do konca. Zavedal se je, da bo ekipa skoraj zagotovo izpadla, a da je cilj, da se zadeva pripelje častno do konca in se klub stabilizira za igranje v A2 ligi. Sprejel sem izziv, čeprav je bila verjetnost obstanka nižja od 1 %."

"Zelo turbolentno je bilo"

Pod Okornovim vodstvom je moštvo kljub šibkemu kadru dvakrat zmagalo. "Vsi so mislili, da bomo izgubljali z 40 točkami razlike. Z dvema igralcema za 3000 dolarjev smo komaj sestavili ekipo za treninge in tekme. Zgodbo smo pripeljali do konca. Ta nedelja je bila zadnja tekma."

Foto: www.alesfevzer.com

In tudi zadnjo tekmo so navkljub okrnjenemu kadru drago prodali kožo. Na gostovanju proti Regio Emilii so izgubili z 72:86 – v zadnji četrtini so si gostitelji priigrali prednost.

Okorn pa kljub vsemu gleda pozitivno: "Še vedno mi godi življenje v Toskani, liga je kakovostna. Ko so stvari finančno urejene, je na vrhunski ravni. Razmisliti moram, ali ostanem v A2 ligi. Bila je velika šola, morda sem šel prehitro. Zelo turbolentno je bilo. Nisem povsem točno vedel, kaj se dogaja. V Italiji je sicer težko uspeti kot tujec, a sem sprejel izziv, da spoznam trg. Čeprav je bil rezultat slab, sem dobil ogromno izkušenj in jemljem kot pozitivno. Rezultat je, kakršen je. Ne iščem alibijev. Realno gledam na stvari."