Berlinale: ognjevit politični govor in slovenski celovečerec

Prejemnica zlatega medveda za življenjsko delo Tilda Swinton je zahvalni govor na Berlinalu izkoristila za politični nagovor. Ta ni bil usmerjen samo proti predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, ki ga poimensko sicer ni omenila. V kinematografih lahko vstopite "v neomejeno kraljestvo, ki je neodporno proti prizadevanjem za zasedbo, kolonizacijo, prevzem, lastništvo ali nepremičninskim prizadevanjem na rivieri", je med drugim povedala.

Trump je pretekli teden namreč napovedal, da bodo ZDA prevzele nadzor nad območjem Gaze, razdejanim zaradi vojne, ga gospodarsko razvile in palestinsko priobalno območje spremenile v "bližnjevzhodno riviero".

Množični umor, ki ga omogoča mednarodna javnost

"Pod našim nadzorom se dogajajo nehumane stvari," je posvarila britanska igralka, ki je v svojem govoru odločno nasprotovala tudi represivnim vladam. "Množični umor, ki ga izvaja država in omogoča mednarodna javnost, trenutno aktivno terorizira več kot en del našega sveta," je še povedala in nadaljevala: "Obsojajo ga prav tiste organizacije, ki so jih ustvarili ljudje posebej za nadzor stvari na Zemlji, ki so nesprejemljive za človeško skupnost."

Foto: Reuters

Za uvod v nov tekmovalni program Berlinala Kaj ti je deklica Urške Djukić

Perspektive, novi uradni tekmovalni program mednarodnega filmskega festivala Berlinale, bo nocoj odprl celovečerni igrani prvenec slovenske režiserke Urške Djukić Kaj ti je deklica, ki bo imel v Berlinu tudi svetovno premiero. V Sloveniji bo film premierno predvajan 3. marca v Cankarjevem domu, nato bo pot nadaljeval po slovenskih kinematografih.

Djukić je ob svetovni premieri povedala, da je zelo vesela, da je šestletno trdo delo poplačano s tako veliko premiero, kot je odprtje tekmovalne sekcije Perspektive na Berlinalu. "Zaradi tega bo film videlo veliko več ljudi, kar je seveda želja vsakega filmskega ustvarjalca. Cela ekipa se zelo veseli," je še povedala ter se hkrati zahvalila vsem, ki so film podpirali in ga soustvarjali.

Izrazila je še upanje, da bo tudi Kaj ti je deklica (Little Trouble Girls) v družbi sprožal pogovore o odnosu do našega telesa, kot jih je že njen kratki animirano-dokumentarni film Babičino seksualno življenje. Tega je Evropska filmska akademija leta 2022 razglasila za najboljši kratki film. Film je istega leta slavil tudi na mednarodnem festivalu dokumentarnega filma Dokudoc v Mariboru. Poleg številnih nagrad je film leta 2021 prejel vesno za posebne dosežke in leta 2023 cezarja za najboljši animirani kratki film.