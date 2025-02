Zlatega medveda za najboljši film je na letošnjem 75. mednarodnem filmskem festivalu Berlinale nocoj prejel norveški film Droemmer z angleškim naslovom Dreams (Sex Love). Pod režijo filma se podpisuje Dag Johan Haugerud, producenta sta Yngve Sether in Hege Hauff Hvattum.

V glavnem tekmovalnem programu Berlinala, ki je letos prvič potekal pod vodstvom nove direktorice, Američanke Tricie Tuttle, se je za medvede potegovalo skupno 19 filmov. Na čelu letošnje festivalske žirije je bil ameriški režiser Todd Haynes. Pred začetkom objave z medvedi nagrajenih filmov je Haynes izpostavil dejstvo, da je bilo letos v Berlinu prikazanih veliko filmov, ki so pripovedovali o ženskah, za in pred kamero pa so stale ženske filmske ustvarjalke.

Filmi s slovensko udeležbo

Na letošnjem Berlinalu je bilo na ogled tudi pet filmov s slovensko udeležbo, štirje od njih so bili v različnih tekmovalnih programih.

Celovečerni prvenec Kaj ti je deklica scenaristke in režiserke Urške Djukić je v nemškem glavnem mestu prejel nagrado fipresci, ki jo podeljuje mednarodno združenje filmskih kritikov, za najboljši film v novem tekmovalnem programu Perspektive. Slovenski film Kaj ti je deklica je bil prikazan prav za uvod Perspektiv.