Film Konklave slavil na podelitvi nagrad bafta

Film Konklave, ki je bil nominiran v 12 kategorijah, je zmagal v štirih kategorijah, vključno s prestižnima nagradama za najboljši film in najboljši britanski film. Drama o papeških volitvah, ki je nominirana tudi za osem oskarjev, je zmagala tudi v kategorijah za najboljši prirejeni scenarij Petra Straughana in za najboljšo montažo, poroča AFP.

Tudi film Brutalist, drama o judovskem arhitektu, ki preživi holokavst, ameriškega igralca in filmskega ustvarjalca Bradyja Corbeta je prejel štiri bafte, med drugim bafto za najboljšega režiserja, Adrien Brody pa si je prislužil bafto za glavno moško vlogo. Film je prejel tudi nagradi za najboljšo izvirno glasbo in najboljšo kinematografijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Bafto za najboljšo žensko vlogo je prejela ameriška igralka Mikey Madison, ki je prepričala z glavno vlogo v filmu Anora, režiserja Seana Bakerja. Muzikal Emilia Perez režiserja Jacquesa Auidarda pa si je prislužil dve bafti, med drugim bafto za najboljši tujejezični film.

Ameriški igralec Kieran Culkin in igralka Zoe Saldana sta bila na podelitvi razglašena za zmagovalca v kategorijah stranskih igralcev. Culkin je zmagal z vlogo v komični drami Jesseja Eisenberga Resnična bolečina, medtem ko je Saldana zmagala za vlogo v muzikalu Emilia Perez.

Z 12 nominacijami je v tekmi za nagrado bafta vodil film Konklave. Sledila sta španski muzikal Emilia Perez z 11 nominacijami in povojna drama Brutalist z devetimi nominacijami. Sedem nominacij so prejeli filmi Žlehtnoba, Anora in drugi del franšize Dune, šest nominacij sta zbrala Popolni neznanec, biografski film o Bobu Dylanu, in Kneecap, pet nominacij pa filma Nosferatu in Substanca.