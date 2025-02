Na Berlinalu tudi slovenski celovečerec

Za zlatega in srebrnega medveda se letos poteguje 19 filmov s produkcijo iz 26 držav. 17 filmov bo imelo na Berlinalu svetovno premiero, devet filmskih ustvarjalcev pa je svoje filme v Berlinu predstavilo že v preteklosti. Pod osem filmov v glavnem tekmovalnem programu se podpisujejo režiserke ali sorežiserke.

Na 75. Berlinalu se letos predstavlja tudi pet filmov s slovensko udeležbo; štirje so uvrščeni v tekmovalne programe. Novi uradni tekmovalni program Perspektive bo v petek odprl celovečerni igrani prvenec scenaristke in režiserke Urške Djukić Kaj ti je deklica (Little Trouble Girls), ki bo imel na Berlinalu tudi svetovno premiero.

Urška Djukić Foto: STA

Njen kratki animirano-dokumentarni film Babičino seksualno življenje je Evropska filmska akademija leta 2022 razglasila za najboljši kratki film. Film je istega leta slavil tudi na mednarodnem festivalu dokumentarnega filma Dokudoc v Mariboru. Poleg številnih nagrad je film leta 2012 prejel vesno za posebne dosežke in leta 2023 cezarja za najboljši animirani kratki film.

Tako uradnega odprtja letošnjega Berlinala kot svetovne premiere slovenskega celovečerca Kaj ti je deklica se bo udeležila ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Festival se bo letos končal 23. februarja, prav na dan nemških parlamentarnih volitev, na katerih naj bi skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD) dosegla zgodovinsko najboljši rezultat na zvezni ravni. Berlinale je lani predhodno že povabljenim politikom AfD, ki svoj politični kapital kuje na protimigrantskih stališčih, sporočil, da na festivalu niso dobrodošli.

