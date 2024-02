Odprtje Berlinala: Sovraštva ni na seznamu povabljencev

Izvršna direktorica festivala Mariette Rissenbeek se je odzvala na preklicano vabilo na odprtje festivala petim poslancem skrajno desno usmerjene stranke AfD. "Sovraštva ni na seznamu povabljencev," je povedala.

Ali naj predstavniki AfD pridejo na Berlinale ali ne, je v javnosti sprožilo veliko polemiko, ki se ji na današnji novinarski konferenci niso mogli ogniti niti člani in članice žirije glavnega tekmovalnega programa.

Berlinski režiser Christian Petzold je menil, da se "petim kljukcem" posveča veliko preveč pozornosti, saj da smo, če se jih ustrašimo, že izgubili boj. Veliko pomembnejši se mu zdijo množični protesti na ulicah, ki proti AfD potekajo po vsej državi.

Rissenbeek je bila v svojem nagovoru jasna: kdor ima privilegij, da sodeluje v demokratičnem procesu volitev, ima hkrati tudi dolžnost, da se drži demokratičnih pravil.

Mariette Rissenbeek Foto: Guliverimage

Nemška ministrica za kulturo Claudia Roth je Berlinale označila za pisan in glasen festival, ki se ne boji ničesar. Opozorila je na trpljenje Ukrajine in na "barbarski napad Hamasa" 7. oktobra. Njene misli so hkrati pri civilistih v Gazi, saj da človečnost ni deljiva. Ob tem je izrazila tudi skrb za Jude, ki živijo v Nemčiji ter so v zadnjem času tarče napadov. Ob koncu je pozvala, da se ljudje desnemu ekstremizmu uprejo z empatijo.

Nemški mediji se zadnje dni sprašujejo, kaj točno pomeni, da je Berlinale najbolj političen filmski festival v Evropi, kot se ves čas oglašuje? Da so v program umeščeni filmi z močno sporočilno politično noto ali da je festival platforma za politična sporočila zunaj filmske umetnosti? Uvodni takti letošnje edicije kažejo na preplet obojega. A dokler je festival prostor strpnega dialoga, gre vse v pravo smer, je prepričano vodstvo festivala.

Žiriji letos predseduje Lupita Nyong'o. Foto: Guliverimage

Uvodnim nagovorom je sledil otvoritveni film, svetovna premiera Take majhne stvari režiserja Tima Mielantsa. Film je umeščen v predbožični čas leta 1985 na Irskem in sledi trgovcu s kurjavo in očetu petih deklet, ki se sooči z zlom tako imenovanih magdalenskih pralnic za obzidjem samostana. Na odprtje sta prišla tudi glavni igralec Cillian Murphy in njegova soigralka Emily Watson.

Na letošnjem Berlinalu, ki bo potekal do 25. februarja, so zastopane produkcije iz 30 držav, 19 filmov bo doživelo svetovno premiero.

Glavni žiriji predseduje kenijska igralka Lupita Nyong'o.