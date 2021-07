Zimsko jezero (The Winter Lake)

Irska, Kanada │ 2020 │ 88 min. │ Dramatičen triler R: Phil Sheerin I: Anson Boon, Charlie Murphy, Emma Mackey, Michael McElhatton IMDb: 4,6/10 │ Rotten Tomatoes: 68 % │ Uporabniki Googla: 69 %

Vase zaprt najstnik Tom in njegova mama Elaine sta se bila primorana preseliti v dotrajano podeželsko hišo. Tom v bližnjem jezeru odkrije ostanke dojenčka in jih skrije med svoje reči.

Elaine se nato spoprijatelji s sosedom Wardom, Toma pa pritegne njegova hči Holly. Ta takoj zasluti, kaj je fant v jezeru našel, njen oče pa bo storil vse, da bi skrivnost ostala skrita.

"Zimsko jezero Phila Sheerina je počasen in rustikalen triler, ki preučuje družinske zapletenosti." Andrew Stover, Film Inquiry

"Atmosferski triler, ki občinstvu ne pusti zamižati." Nathaniel Muir, AIPT

"Učinkovito klavstrofobičen celovečerni prvenec." Anne Brodie, What She Said

Napovednik filma Zimsko jezero: Zanimivosti: Celovečerni prvenec Phila Sheerina so premierno prikazali na virtualni izdaji mednarodnega filmskega festivala Galway Film Fleadh. Gre za vodilni irski filmski festival, ki poteka vsak julij v irskem mestu Galway.

(Holly) in (Tom) razglasila za "zvezdi bližnje prihodnosti". Film so posneli v irskem obalnem mestu Sligo. Irsko ime Sligeach pomeni "mesto školjk", saj je bila tamkajšnja reka Garavog znana po bogatem ulovu lupinarjev. Sligo je sicer največje mesto na severozahodu Republike Irske.

Videoteka DKino na televiziji Telekoma Slovenije: programsko mesto 5. Film je na voljo tudi v spletni videoteki DKino na www.tvin.si.

