Jackie Chan: Star sem, ne morem biti več samo akcijska zvezda

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 20. uri premierno ogledali akcijski triler Tujec (The Foreigner), v kateri bo poleg Piercea Brosnana zaigral tudi Jackie Chan. Ta je v intervjuju razkril, kaj želi gledalcem sporočiti s tem filmom in zakaj ga gledalci ne bodo več videvali samo v zahtevnih akcijah.

Režiser filma Casino Royal prinaša napeti triler z Jackiejem Chanom in Pierceom Brosnanom v glavnih vlogah, posnet po romanu The Chinaman. Film pripoveduje zgodbo o skromnem londonskem podjetniku Quanu (Jackie Chan), ki se hoče maščevati, ko njegova edina hči umre v terorističnem napadu. V neutrudnem iskanju hčerinega morilca je Quan prisiljen na igro mačke in miši z vladnim uradnikom (Pierce Brosnan), čigar preteklost bi ga lahko pripeljala do identitete morilca.

Jackie Chan. Foto: promocijsko gradivo Čeprav gre za akcijski triler, pa ta vsebuje veliko manj nevarnih prizorov, ki smo jih sicer vajeni pri Jacki Chanu. "Star sem," je svojo odločitev za sodelovanje pri tem filmu komentiral Jackie, nadaljeval pa: "Po vseh teh desetletjih se moram spremeniti, če želim svoj poklic opravljati tudi na stara leta. Še vedno iščem dobro zgodbo, ampak upam, da bo občinstvo sprejelo, da Jackie Chan od zdaj naprej ne bo več samo akcijska zvezda."

Akcijski triler je sicer posnet po romanu, ki ga je zvezdnik tudi sam prebral. Razkriva pa, da ga sta ga pritegnili tako zgodba kot lik, ki ga upodablja:

"Je nekdo, ki ima za seboj težko preteklost, a si je vseeno ustvaril dobro življenje. Je v pokoju, izogiba se težavam in ne želi, da bi kdo izvedel za njegova pretekla dejanja, a se na žalost vseeno sreča z novo tragedijo. Zaradi tega se mora zanesti na svoje stare sposobnosti in jih uporabiti za zaščito drugih nedolžnih ljudi ter se maščevati za to, kar se je zgodilo njegovi hčerki." Igralec poudarja, da tudi v tem primeru nasilje ne bi smelo biti rešitev in da upa, da se bodo tega zavedali tudi gledalci.

Jackie Chan. Foto: promocijsko gradivo To, da igra upokojenca, pa je vplivalo tudi na to, zakaj njegovi kaskaderski vložki niso tako ekstremni: "Lik, ki ga igram, je v pokoju in že vrsto let ni bil veliko telesno aktiven. Posledično ne more biti pri dvobojevanju že takoj vešč in spreten. Svoje premikanje sem moral tako zelo prilagoditi, saj bo občinstvo le tako lahko verjelo v zgodbo."

Vseeno so bili prizori dvobojevanja nevarni, zato so igralca povprašali tudi, ali je staknil kakšno poškodbo. "Jaz sem že navajen na poškodbe. Zase pravim, da če ne pristanem v bolnišnici, potem nisem staknil poškodbe. Se mi je pa tudi to že zgodilo, ampak to je samo posledica tveganja, ki ga sprejmeš s snemanjem akcijskih filmov," je odgovoril.

Jackie Chan pa je nato poudaril še, kaj si želi, da bi gledalci odnesli od gledanja tega filma: "Veste, koliko nedolžnih ljudi je že bilo ubitih zaradi terorističnih napadov? Upam, da bo ta film gledalcem odprl oči in jim pomagal uvideti, da je takšno dejanje nedopustno. Ne moremo dovoliti, da majhna skupina ljudi prizadene toliko nedolžnih. Zato sem to posnel … To je bila priložnost za pogovor o miru in prikaz tega, kako pomemben je. Resnično upam, da bo po ogledu tega filma, padla kakšna bomba manj."

Pierce Brosnan. Foto: promocijsko gradivo

Ob koncu pa je zvezdnik razkril še, kako ga je med snemanjem prijetno presenetil Pierce Brosnan: "On je odličen igralec, zelo osredotočen na svoje delo. Nekega dne se je zbudil in že ob šestih šel z menoj na trening. Po koncu sem ga vprašal, ali gre zdaj do maskerke, on pa je rekel, da ne, da gre nazaj spat. Povsem me je presenetil, saj je tako zgodaj vstal samo zato, da sem imel med treniranjem družbo. V svoji karieri nisem spoznal veliko igralcev, ki bi storili kaj takšnega zame."

To pa še ni bilo vse, saj je izdal tudi, da mu je nekdanji James Bond pomagal pri znanju angleščine, on pa ga je učil dvobojevanja. "Odlično sva sodelovala," je še zatrdil Jackie Chan.

Akcijski triler Tujec (The Foreigner) si boste na Planetu lahko premierno ogledali nocoj ob 20. uri! Za tem pa ne zamudite še kriminalke Umor na Orient ekspresu (Murder on the Orient Express), ki se bo začela ob 22.15! Več zanimivih vsebin si lahko brezplačno ogledate tudi na Planeteka.si.

