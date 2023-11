Filmi ob koncu tedna na Planetu

Soboto in nedeljo bodo na Planetu popestrili tudi odlični filmi. V soboto ob 20. uri si boste lahko ogledali romantično komedijo Ljudje, ki jih morda poznaš in Sinoči. Nedelja pa bo akcijska z filmsko uspešnico Adrenalin 2: Visoka napetost z Jasonom Stathamom in akcijskim trilerjem Tujec z Jackiem Chanom.

V soboto ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali romantično komedijo Ljudje, ki jih morda poznaš (People You May Know). Zgodba sledi 30-letnemu introvertiranemu Jedu, ki se mu je do zdaj uspelo izogibati družbenim medijem.

Ljudje, ki jih morda poznaš (People You May Know) Foto: promocijsko gradivo

Ko se mora opredeliti, kdo je, ugotovi, da je življenje, ki ga lahko "živi na spletu", veliko bolj zanimivo od resničnega življenja.

Ob 22. uri bo sledila romantična drama Sinoči (Last Night), ki govori o pisateljici Joanni (Keira Knightley) in poslovnežu Michaelu (Sam Worthington), ki sta na videz srečno poročena, a njun zakon počasi načenja Joannina ljubosumna narava.

Sinoči (Last Night) Foto: promocijsko gradivo

Ko se Michael odpravi na službeno potovanje s svojo seksi sodelavko Lauro (Eva Mendes), se izkaže, da je Joannino ljubosumje precej upravičeno. Toda tudi Joanna ni povsem nedolžna. Ko po naključju sreča svojo nekdanjo simpatijo, pisatelja Alexa (Guillaume Canet), ki jo povabi na večerjo, Joanna hitro podleže njegovemu šarmu.

Adrenalin 2: Visoka napetost (Crank: High Voltage) Foto: promocijsko gradivo

Ob 22. uri bo sledila še ena filmska uspešnica Tujec (The Foreigner). Režiser filma Casino Royal prinaša napeti triler z Jackiejem Chanom in Pierceom Brosnanom v glavnih vlogah, posnet po romanu The Chinaman.

Tujec (The Foreigner) Foto: promocijsko gradivo

Film pripoveduje zgodbo o skromnem londonskem podjetniku Quanu (Jackie Chan), ki se hoče maščevati, ko njegova edina hči umre v terorističnem napadu. V neutrudnem iskanju hčerinega morilca je Quan prisiljen na igro mačke in miši z vladnim uradnikom (Pierce Brosnan), čigar preteklost bi ga lahko pripeljala do identitete morilca.

