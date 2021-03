Maščevanje (Revenge)

Izvrsten in brutalen akcijski triler o neizprosnem puščavskem boj na življenje in smrt, skozi katerega se ranjena lepotica na novo rodi kot simbol maščevanja za moško izkoriščanje.

Francija, Belgija │ 2017 │ 103 min. │ Akcijski triler R: Coralie Fargeat I: Matilda Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe, Guillaume Bouchede IMDb: 6,4/10 │ Rotten Tomatoes: 93 % │ Uporabniki Googla: 76 %

Trije bogati poročeni moški se zberejo na tradicionalnem vsakoletnem lovu v puščavskem kanjonu. Tokrat je eden od njih s sabo pripeljal mlado ljubimko, privlačno Jen, ta pa hitro vzbudi pozornost preostalih dveh moških.

Poskušata se polastiti Jen in ko ju ta zavrne, se osvajanje hitro stopnjuje v nasilje. Moška družba dekle po krutem napadu prepusti smrti sredi puščave. Vendar pa se Jen vrne v življenje, moška zabava pa se s tem dokončno prelevi v neizprosno maščevanje.

"Film Maščevanje je krvavi sredinec ... brca v testise z ženskim bojnim čevljem. Gospodje, bili ste opozorjeni." David Fear, Rolling Stone

"Francoska novinka Coralie Fargeat s svojim elegantnim in krvavim trilerjem o maščevanju sporen podžanr postaviti na glavo." Scott Tobias, Variety

"Maščevanje ne bo izkušnja, ki jo vsak gledalec lahko prebavi, toda kot delo ekstremne groze je to inteligenten in bleščeč prvenec." David Sims, The Atlantic

Napovednik filma Maščevanje: Zanimivosti: Režiserka, scenaristka in somontažerka filma Coralie Fargeje se je pri pridobivanju potencialnih financerjev projekta sklicevala na filme Divji v srcu (1990), Vožnja (2011) in Under the Skin (2013), kot vzor pa je navedla tudi filme Johna Carpenterja .

se je pri pridobivanju potencialnih financerjev projekta sklicevala na filme Divji v srcu (1990), Vožnja (2011) in Under the Skin (2013), kot vzor pa je navedla tudi filme . Robina Couderta , znanega pod vzdevkom ROB , so navdahnila dela ameriškega filmarja in skladatelja Johna Carpenterja ter francoskih glasbenikov Etienna Jaumea in Thomasa Bangaltera .

, znanega pod vzdevkom , so navdahnila dela ameriškega filmarja in skladatelja Johna Carpenterja ter francoskih glasbenikov in . Film so na mednarodnem filmskem festivalu v Torontu predvajali v sklopu sekcije Polnočna norost.



Ta je posvečena najboljšim izdelkom akcijskega in fantazijskega filma ter grozljivkam.

Njen kratki prvenec Telegram (2003) je osvojil trinajst festivalskih nagrad, podobno uspešen je bil tudi njen kratki film Reality+ (2014). Maščevanje (2017) je njen celovečerni prvenec

