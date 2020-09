Okrogli jubilej hollywoodskega zvezdnika, ki ima poslovne vezi s Slovenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek, 21. 9., bo 70. rojstni dan praznoval nominiranec za oskarja in promotor slovenske vodke (Slovenia Vodka) – legendarni Bill Murray. Preverite, v katerih filmih si ga boste lahko ogledali v naslednjih dneh.

Izganjalci duhov (Ghostbusters, 1984)

ZF-komedija Ivana Reitmana o treh genialnih, a precej nekonvencionalnih parapsihologih (te igrajo Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis), ki v New Yorku preganjajo duhove in njim podobne paranormalne pošasti, je postala najdonosnejši celovečerec leta 1984. • V nedeljo, 20. 9., ob 2.45 na AXN.*

Izganjalci duhov 2 (Ghostbusters II, 1989)

Po sluzastem razdejanju, ki je skoraj uničilo New York, so izganjalci duhov ostali brez službe – dokler se ne izkaže, da starodavni tiran pripravlja svojo vrnitev iz onstranstva skozi portret v Muzeju sodobne umetnosti .... • V ponedeljek, 21. 9., ob 3.15 na AXN.*

Izgubljeno s prevodom (Lost in Translation, 2003)

Komična drama Sofie Coppole spremlja ameriškega filmskega zvezdnika v zatonu (Bill Murray), ki je v Tokiu, kjer naj bi posnel serijo reklam za viski. V hotelskem baru spozna 25-letno Američanko (Scarlett Johansson), s katero začne raziskovati in podoživljati Japonsko. Murray je za vlogo prejel zlati globus za najboljšega igralca v komediji in svojo edino nominacijo za oskarja. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Hyde Park na reki Hudson (Hyde Park on Hudson, 2012)

Biografska romantično-komična drama režiserja uspešnice Notting Hill pripoveduje o vroči aferi, ki se je med pripravami na obisk angleškega kralja in kraljice razvila med ameriškim predsednikom Franklinom D. Rooseveltom (Murray) in njegovo daljno sorodnico Daisy (Laura Linney). • V sredo, 16. 9., ob 17.25 na Planet 2.* │ Tudi v videoteki DKino.

Charliejevi angelčki (Charlie's Angels, 2000)

Po istoimenski seriji posneta akcijska komedija o treh elitnih uslužbenkah (Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu) losangeleške detektivske agencije, ki se pod vodstvom skrivnostnega Charlieja in ob pomoči zvestega asistenta Bosleyja (Murray) lotijo iskanja ugrabljenega računalniškega genija. • V četrtek, 17. 9., ob 6.05 na FOX Movies.*

Kraljestvo vzhajajoče lune (Moonrise Kingdom, 2012)

Murray je z režiserjem in scenaristom Wesom Andersonom sodeloval pri vseh njegovih celovečercih, izjema je samo Andersonov prvenec Bottle Rocket (1996), ta zabavna, prisrčna in vizualno domišljena pripovedi o mladem paru, ki ga prva ljubezen tako prevzame, da se resničnost zazdi kot fantazija, pa je njun šesti skupen projekt. • V videoteki DKino.

Dobrodošli v deželi zombijev (Zombieland, 2009)

Bill Murray je eden od tistih igralcev, ki lahko v filmu igrajo sami sebe. To je storil tudi v tej komični grozljivki o boječem študentu (Jesse Eisenberg), brezkompromisnem nasilnežu (Woody Harrelson), in dveh trdoživih sestrah (Emma Stone in Abigail Breslin), ki se po izbruhu virusa spopadejo z množico krvoločnih zombijev. • V ponedeljek, 14. 9., ob 4.25 na AXN.*

Življenje pod vodo (The Life Aquatic with Steve Zissou, 2004)

V tej zvezdniško obarvani komični pustolovski drami zgoraj omenjenega Wesa Endersona se ekscentrični oceanograf Steve Zissou (Murray) s pisano druščino odpravi iskat skrivnostnega morskega psa, ki naj bi bil pojedel Stevovega partnerja. • V torek, 15. 9., ob 4. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Neskončen dan (Groundhog Day, 1993)

Izjemno hvaljena romantična komedija pokojnega Harolda Ramisa, režiserja Caddyshacka in Murrayjevega soigralca v obeh delih Izganjalcev duhov, govori o nadutem meteorologu, ki se znajde v časovni zanki po tem, ko ga pošljejo v mestece Punxsutawney, da bi poročal o svizcu, ki napoveduje dolžino zime. • Na voljo na HBO OD/GO.

Knjiga o džungli (The Jungle Book, 2016)

Priljubljena pravljična zgodba o izgubljenem džungelskem dečku nas v osupljivi igrani različici Jona Favreaua (Iron-Man) popelje na nove pustolovščine neustrašnega Mavglija in njegovih živalskih prijateljev – panterja Bagire in medveda Baluja (temu je glas posodil Bill Murray). • V soboto, 12. 9., ob 13. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

