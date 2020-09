Ridley Scott predstavlja Volčjo vzgojo

Na HBO GO ne zamudite premiere nove ZF-serije cenjenega režiserja Ridleyja Scotta.

Zgodba serije Volčja vzgoja (Raised by Wolves) se dogaja na prvobitnem tujem planetu in v prvih fazah kolonizacije spremlja dva androida, Očeta in Mater, ki morata vzgajati človeške otroke v nastajajoči koloniji ljudi.

Tej namreč grozi, da jo bodo naposled razklale verske razlike, androida pa se kmalu naučita, da je nadzorovanje verskih prepričanj ljudi nadvse zahrbtna in zelo zahtevna naloga.

Televizijski prvenec velikega Ridleyja Scotta

Glavni lik v seriji Volčja vzgoja, android Mati, je upodobila Amanda Collin. | © 2020 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. Izvršni producent in režiser prvih dveh epizod te 10-delne serije je štirikratni nominiranec za oskarja in vrhunski filmar Ridley Scott (Osmi potnik, Iztrebljevalec, Gladiator), scenarist trilerja Ugrabljeni (2013) Aaron Guzikowski pa se je pod njo podpisal kot ustvarjalec in scenarist.

Težko pričakovana serija je nastala pod okriljem producentske hiše Scott's Scott Free Productions, njeni izvršni producenti pa so Ridley Scott, Aaron Guzikowski, David W. Zucker, Jordan Sheehan, Adam Kolbrenner in Mark Huffam.

Glavni vlogi v seriji sta odigrala Amanda Collin (Mati) in Abubakar Salim (Oče), igralsko zasedbo pa sestavljajo še Winta McGrath, Niamh Algar, Matias Varela, Felix Jamieson, Ethan Hazzard, Jordan Loughran, Aasiya Shah in Ivy Wong.

Prva epizoda serije Volčja vzgoja bo na storitev videa na zahtevo HBO GO prispela v petek, 3. septembra.

Napovednik serije Volčja vzgoja:

