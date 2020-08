Obrnjen svet (The Wave)

ZDA │ 2019 │ 83 min. │ ZF-triler R: Gille Klabin │ I: Justin Long, Donald Faison, Tommy Flanagan, Sheila Vand IMDb: 6,0/10 │ Rotten Tomatoes: 67 % │ Uporabniki Googla: 75 %

Oportunistični odvetnik Frank proslavlja napredovanje, ko pa zaužije halucinogeno mamilo, ki povsem spremeni njegovo doživljanje sveta, se večer obrne v čudno smer.

Mamilo ga popelje na psihedelično popotovanje iz resničnosti do fantazije in nazaj, Frank pa bo na njem poskušal najti izgubljeno dekle, samega sebe in svojo denarnico.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

"Udarna in vizualno osupljiva vizitka, ki naznanja prihod pogumnega sloga filmskega ustvarjalca." Katie Walsh, Tribune News Service

"Združite delčke Idiotske noči Martina Scorseseja, Večnega sonca brezmadežnega uma Michela Gondryja in epizodo stare TV-serije Mladi zdravniki in morda boste dobili Obrnjen svet – privlačno ambiciozen celovečerni prvenec režiserja Gilla Klabina." Cary Darling, Houston Chronicle

Napovednik filma Obrnjen svet: Zanimivosti: Gilla Klabina označili za mešanico med kultno komično dramo Strah in groza v Las Vegasu (1998) in božično domišljijsko klasiko Čudovito življenje (1946).

označili za mešanico med kultno komično dramo Strah in groza v Las Vegasu (1998) in božično domišljijsko klasiko Čudovito življenje (1946). Telefonska številka, ki jo lahko vidimo na obrazcu za vložitev zahtevka za odškodnino, pripada vroči liniji glasbenega dueta Hall & Oates, prek nje pa lahko poslušamo eno od štirih skladb omenjenega dueta.

Videoteka DKino na televiziji Telekoma Slovenije: programsko mesto 5. Film je na voljo tudi v spletni videoteki DKino na www.tvin.si.

V videoteki DKino si oglejte tudi: