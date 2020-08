Posebej nenavadno (Extra Ordinary)

Izjemno smešna in občasno strašljiva irska komedija o ženski z nadnaravnimi sposobnostmi, ki pomaga obupanemu očetu rešiti njegovo uročeno hčerko iz krempljev blaznega satanista.

Irska, Belgija, Finska, VB │ 2019 │ 90 min. │ Grozljiva komedija R: Mike Ahern, Enda Loughman│ I: Will Forte, Maeve Higgins, Barry Ward IMDb: 6,4/10 │ Rotten Tomatoes: 98 % │ Uporabniki Googla: 84 %

Rose, prikupna in osamljena inštruktorica vožnje na irskem podeželju, ima nadnaravne sposobnosti, a zavrača vztrajne prošnje domačinov, naj poskrbi za njihove smetnjake, obsedene z duhovi.

Ko pa krajevni rock zvezdnik sklene zavezo s hudičem in začara mlado dekle, je Rose primorana premagati strah pred svojim darom in s pomočjo obupanega očeta pomagati dekletu.

"Posebej nenavadno je izredno smešna zgodba o izganjanju duhov, osamljenih srcih in prebolevanju. Film vas bo obsedel." Adam Graham, Detroit News

"Oborožen z duhovitostjo in obilico šarma je film Posebej nenavadno radosten in ustvarjalen in si zasluži, da bo našel občinstvo – na tem svetu ali naslednjem." Zaki Hasan, San Francisco Chronicle

Zanimivosti: Po besedah članov igralske zasedbe niti Maeve Higgins (Rose) niti Claudia O'Doherty (Claudia) v resničnem življenju nimata vozniškega izpita.



Ironija je, da Will Forte (Christian Winter) in Barry Ward (Martin Martin), katerih lika v filmu opravljata učne ure vožnje, vozniški izpit imata.

Po trditvah spiritistov je ektoplazma snov, iz katere duhovi umrlih oseb, ki se prikazujejo na spiritističnih seansah, izoblikujejo vidne oblike ali se sami materializirajo, tako da jih navzoči lahko vidijo.





Ta izraz se v leposlovju in filmih uporablja za predmet, ki je potreben za zaplet in motivacijo likov, vendar je sam po sebi nepomemben.

je ustvaril istoimensko brskalniško igro oziroma kolekcijo kratkih iger, ki ohlapno sledijo zapletu filma in so na spletu postale prave uspešnice. V filmu lahko zasledimo reference na druge slovite in žanrsko sorodne filme, kot so Izganjalci duhov (1984) in Izganjalec hudiča (1973).

