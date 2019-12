Otroška igra (Child's Play)

ZDA, Kanada │ 2019 │ 86 min. │ Grozljivka R: Lars Klevberg│ I: Aubrey Plaza, Gabriel Bateman, Tim Matheson, David Lewis IMDb: 5,8/10 │ Rotten Tomatoes: 63 % │ Uporabniki Googla: 78 %

Mati samohranilka svojemu sinu Andyju po selitvi v novo mesto podari posebno darilo – tehnološko dovršeno lutko, poimenovano Buddi. Ta hitro postane sinov najboljši prijatelj.

Nekega dne pa Chucky, kot se lutka preimenuje, nenadoma oživi. Andy se poveže z drugimi otroki iz soseščine, da bi zlobni igrači preprečili povzročitev krvavega razdejanja.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

"Zlobnejše, bolj igrivo in prav tako dobro, če ne celo boljše, kot izvirni film." Nick Allen, RogerEbert.com

"Otroška igra prekipeva od razvedrilnega slabega okusa." Peter Bradshaw, Guardian

"Tej novi predelavi Chuckyjevega izvora uspe biti tako bolj nora kakor bolj preudarna od izvirnika, v katerem je lutka pohajkovala po Chicagu in govorila v slogu gangsterja iz filma Fantje in punčke." Johnny Oleksinski, New York Post

Napovednik filma Otroška igra: Zanimivosti: Avtor franšize in njenih likov Don Mancini pri tej predelavi ni sodeloval. Ustvarjalci izvirne Otroške igre (1988) in vseh preteklih nadaljevanj so se odločili, da bodo posneli omejeno serijo Chucky (2020) in tam nadaljevali zgodbo.

pri tej predelavi ni sodeloval. Ustvarjalci izvirne Otroške igre (1988) in vseh preteklih nadaljevanj so se odločili, da bodo posneli omejeno serijo Chucky (2020) in tam nadaljevali zgodbo. Film je v severnoameriške kinematografe prispel isti dan kot Svet igrač 4 (2019) – še en film o oživljenih igračah v lasti dečka Andyja.

Mark Hamilll , najbolj znan po vlogi Luka Skywalkerja iz franšize Vojna zvezd, je Chuckyju posodil glas že v animirani TV-seriji Robot Chicken (2005).



Igralec je sicer znan po tem, da je posodil glas tudi Jokerju v animiranih filmih o Batmanu. Po naključju je bil lastnik izvirnega Chuckyjevega glasu, igralec Brad Dourif , kandidat za vlogo Jokerja v filmu Batman (1989).

, najbolj znan po vlogi Luka Skywalkerja iz franšize Vojna zvezd, je Chuckyju posodil glas že v animirani TV-seriji Robot Chicken (2005). Igralec je sicer znan po tem, da je posodil glas tudi Jokerju v animiranih filmih o Batmanu. Po naključju je bil lastnik izvirnega Chuckyjevega glasu, igralec , kandidat za vlogo Jokerja v filmu Batman (1989). Posodobljen Chucky je veliko naprednejši od preteklih različic. Zdaj lahko dostopa do drugih naprav, pogleda skozi njih, prevzame termostate, vozila, robote in podobno.

Andyjev otroški policijski avtomobil v nekem trenutku izjavi: "Mrtev ali živ, greš z menoj." Citat je posvetilo akcijski uspešnici Robocop (1987), ki so jo prav tako posneli pod okriljem produkcijskega podjetja Orion Pictures.

V videoteki DKino si oglejte tudi: