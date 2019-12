Spoznajte veličastne branike moči

Gradovi – braniki moči (Castles - Bastions of Power)

Premierno od ponedeljka, 6. januarja, ob 22.10. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 2 x 60 min │ Foto: ZDF

Gradovi simbolizirajo srednji vek bolj kot karkoli drugega. Bili so ekonomska središča, utrjeni domovi in prizorišča številnih bitk. Kako je potekalo življenje znotraj zidov teh branikov moči?

Prvi del tega dokumentarca spremlja razvoj gradov od preprostih lesenih utrdb do dodelanih trdnjav ter rezidenc vitezov in cesarjev. Stopili bomo v njihove spalnice, latrine, kuhinje in konjušnice, arheologi in zgodovinarji pa bodo ovrgli številne mite in legende, ki še danes obkrožajo gradove.

Drugi del dokumentarca raziskuje vojaško funkcijo gradov med 11. in 16. stoletjem. Ko se je pred grajskimi vrati pojavil sovražnik, so morali branitelji gradov iskati vedno nove rešitve, da bi prestali napade oblegovalnih ovnov, katapultov in spodkopavanj, dokler jih niso topovi velikega kalibra naposled privedli do usodnega konca.

Muzejske skrivnosti – 2. in 3. sezona

Premierno od ponedeljka, 6. januarja, vsak delavnik ob 20.10. │ Foto: BBC Studios

Obiskali bomo izjemne muzeje, ki razkrivajo zgodbe o nenadomestljivih zakladih. Pod drobnogled bomo vzeli dobro poznane legende in predpostavke ter s pomočjo vrhunske tehnologije preiskovali neznano.

Rezultat bo zmes presenetljivih odkritij o poznanih stvareh in osupljivih razkritij o še nepoznanih stvareh. Iskali bomo grobnico kralja Heroda, preiskovali, ali so inkovske vrvice z vozli prenašale šifrirana sporočila, odkrivali, kako se je turški admiral dokopal do izgubljenega zemljevida Krištofa Kolumba ter razkrili povezavo med antičnim amuletom in g. Spockom iz Zvezdnih stez.

Med muzeji, ki jih bomo obiskali, so Smithsonski inštitut, Imperialni vojni muzej v Londonu, Versajska palača, Izraelski muzej, Nacionalni muzej antropologije v Mexico Cityju, Galerija Uffizi v Firencah, Državni zgodovinski muzej v Moskvi in še številni drugi.

Izgubljena kraljestva Južne Amerike (Lost Kingdoms of South America)

Premierno od nedelje, 12. januarja, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 4 x 60 min │ Foto: Benijay Rights

V tej štiridelni seriji arheolog dr. Jago Cooper razkriva izjemno zgodovino starodavnih južnoameriških civilizacij.

Ta bo prepotoval Peru, Bolivijo in Kolumbijo, raziskoval osupljive ruševine in razkril resnico o legendah, ki obkrožajo te fascinantne kulture.

Dokumentarna serija razkriva resnični obraz te čudovite celine na podlagi arheologije, kulture, prebivalcev in pokrajin.

Spomini na holokavst

Od ponedeljka, 20. januarja, vsak delavnik ob 21. uri. │ Foto: ZED

Na programu Viasat History bodo obeležili mednarodni dan spomina na holokavst in se poklonili njegovim žrtvam s pripovedovanjem zgodb ter odstiranjem dejstev o najtemačnejših dneh druge svetovne vojne.

Skrivnosti staroveškega inženirstva

Od ponedeljka, 6. januarja, vsak delavnik ob 22.10. │ Foto: DCD Rights

Januar bo posvečen iskanju izvora starodavnih civilizacij. Vsak večer bomo raziskovali zgodovinska inženirska čuda v državah kot so Kitajska, Egipt, Italija in Francija.

Premierno bodoo predvajali oddaje Gradovi - braniki moči, Skrivnosti kitajskega Prepovedanega mesta, Piramide: Reševanje skrivnosti in številne druge.