V nevarni deželi velikih mačk

Dokumentarna serija Dežela velikih mačk nas bo popeljala v zambijsko dolino Luangwa in nam predstavila tri mogočna levja krdela. Foto: Blue Ant Media

Televizijski program Viasat Nature vam prinaša najboljše oddaje o divjini ter navdihujočih osebnih stikih med ljudmi in živalmi. Preverite, katere zanimive vsebine si boste na njem lahko ogledali januarja.

Veterinar iz Yorkshira (The Yorkshire Vet)

Od ponedeljka, 13. januarja, vsak delavnik ob 15.30. │ Sezona: 6. │ Št. epizod: 8 x 60 min. │ Foto: DRG

Ekipa veterinarskega centra Skeldale goji zelo resnično in iskreno strast do skrbi za živali ter željo po ohranitvi zgodovinskega slovesa in zapuščine svoje klinike.

Ko govorimo o pacientih, ki so redko zdravstveno zavarovani, je dobrobit živali vedno na prvem mestu in pred dobičkom, skupaj z dodatnim odmerkom tistega najpomembnejšega zdravila – nežne in ljubeznive nege.

Dežela velikih mačk (Big Cat Country)

Premierno od četrtka, 2. januarja, ob 19. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 6 x 60 min. │ Foto: Blue Ant Media

V zambijski dolini Luangwa se tri mogočna levja krdela borijo za teritorij in zaščito svojega naraščaja, saj tam nevarnost preži na vsakem koraku.

Ko v času sušne sezone temperature močno narastejo, je vsaka zmaga in vsaka tragedija postavljena vsem na oči. Bo krdelom uspelo preživeti največji izziv njihovih življenj?

Naravni svet – 3. del

Premierno od sobote, 4. januarja, ob 13. uri. │ Foto: BBC Studios

V tretjem sklopu dokumentarcev Naravni svet nam bodo predstavili zgodbe s vsega sveta, od Indonezije in Mehike do Aljaske in Švice.

Spoznali bomo radijskega DJ-a, ki rešuje gibone v Borneu; mehiškega "človeka-netopirja"; ljubezen neke ženske do črnih mamb ter spremljali fiziologinjo za morske sesalce, ki bo pomagala 1.600-kilogramskemu osirotelemu mrožu postati oče.

Divji vikendi

Od 4. januarja vsako soboto in nedeljo ob 13. uri. │ Foto: BBC Studios

To zimo se udobno namestite v naslonjače in se s programom Viasat Nature poglobite v čudesa živalskega sveta.

Spoznali bomo presenetljiva dejstva o gibonih v Borneu, vampirskih netopirjih v Mehiki, težavah pri razmnoževanju mrožev, smrtonosnem ugrizu črne mambe ter o najmogočnejši ptici roparici.

Oglejte si vse to in še marsikaj več vsako soboto in nedeljo popoldne na programu Viasat Nature.