Premiera prve pristne upodobitve kultne Vojne svetov

Na programu Epic Drama ne zamudite ekskluzivne regionalne premiere dvodelne serije Vojna svetov. Najnovejša upodobitev zgodbe H. G. Wellsa pristno prikaže obdobje in prizorišča iz izvirnega romana, saj je prva, ki se dogaja v Londonu in okoliških grofijah v edvardijanskem času.

Na male zaslone v srednji in vzhodni Evropi končno prihaja Vojna svetov (The War of the Worlds), težko pričakovana in odmevna ZF-dramska serija v produkciji ITV Studios in Mammoth Films.

Serijo so ustvarila zveneča imena

Na čelu zvezdniške igralske zasedbe serije so Eleanor Tomlinson (Poldark, Loving Vincent), Rafe Spall (Jurski svet: Padlo kraljestvo, Velika poteza), Robert Carlyle (T2: Trainspotting, Nekoč pred davnimi časi) in Rupert Graves (Swimming with Men, Sherlock).

Serijo je režiral Craig Viveiros (In potem ni bilo nikogar več, Rillington Place) in producirala Betsan Morris Evans (NW, The City in the City). Glasbo za serijo je napisal priznani skladatelj Russ Davies, svoje pa je prispevala tudi večkrat nagrajena tehnična ekipa.

Spopad z Nezemljani, kot si ga je zamislil H. G. Wells

V novi priredbi spremljamo Georgea (Spall) in njegovo partnerico Amy (Tomlinson).

Osrednja zaljubljenca, Amy in Georgeja, sta upodobila Eleanor Tomlinson in Rafe Spall. | Foto: Banijay Rights Par se poskuša upreti družbi in zaživeti skupaj po padcu velikanskega meteorita na območje Horsell Common v Surreyju.

Rupert Graves igra Fredericka, Georgeevega starejšega brata, Robert Carlyle pa Ogilvyja, astronoma in znanstvenika. Osebnosti v seriji se spopadajo z vse večjo nevarnostjo invazije Nezemljanov.

Nevarnost je še toliko večja zaradi dejstva, da se za svoja življenja borijo proti povsem neznanemu sovražniku. Vse to se prvič dogaja v edvardijanski Angliji, zato lahko govorimo o najpristnejši upodobitvi kultne zgodbe H. G. Wellsa do zdaj.

Razširjen napovednik serije Vojna svetov:

"Želel sem ustvariti različico Vojne svetov, ki je zvesta tonu in duhu knjige, vendar je hkrati sodobna, presenetljiva in polna pretresov, se pravi, gre za združitev žanrov znanstvene fantastike, zgodovinske drame in grozljivke." Peter Harness, scenarist

Vojna svetov je čustven triler, ki na vznemirljiv način združuje žanre znanstvene fantastike, zgodovinske drame in grozljivke. | Foto: Banijay Rights "Inovativen roman H. G. Wellsa so že večkrat priredili tako za male zaslone kot velika platna, vendar je bila zgodba vedno postavljena v sodobno in ameriško okolje.

V tej različici je prvič postavljena v London in okoliške grofije v edvardijanskem času.

Peter je izjemno spretno in spoštljivo ostal zvest izvirni zgodbi, vendar je bil naš cilj gledalcem po vsem svetu prikazati vznemirljivo zgodbo o invaziji Nezemljanov na sodoben, osupljiv in strašen način." Craig Viveiros, režiser

"Navdušen sem, ker sodelujem pri ustvarjanju te priljubljene zgodbe za male zaslone." Rafe Spall, igralec

Dvodelno serijo Vojna svetov si bomo lahko premierno ogledali v petek, 20. 12., in soboto, 21. 12., ob 21. uri na programu Epic Drama.